Madhyamam
    Munnar
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 11:32 AM IST

    വരയാടുകൾക്ക്​ പ്രജനനകാലം, ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം അടക്കുന്നു

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ 30 വ​രെ​യാ​ണ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത്
    ഇ​ര​വി​കു​ളം ദേ​ശീ​യോ​ദ്യാ​ന​ത്തി​ൽ പി​റ​ന്ന വ​ര​യാ​ടി​ൻ​കു​ട്ടി

    Listen to this Article

    മൂ​ന്നാ​ർ: വ​ര​യാ​ടു​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഇ​ര​വി​കു​ളം ദേ​ശീ​യോ​ദ്യാ​നം അ​ട​ക്കു​ന്നു. വ​ര​യാ​ടു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ജ​ന​ന​കാ​ലം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ 30 വ​രെ​യാ​ണ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത്. രാ​ജ​മ​ല എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന വ​ര​യാ​ടു​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ 900 ന​ടു​ത്ത് വ​ര​യാ​ടു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ജ​നു​വ​രി ആ​ദ്യ​വാ​രം മു​ത​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ​ര​യാ​ടി​ൻ​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​പ്പോ​ൾ രാ​ജ​മ​ല, മേ​സ്തി​രി​കെ​ട്ട്, കു​മ​രി​ക്ക​ല്ല്, വ​ര​യാ​ട്മൊ​ട്ട തു​ട​ങ്ങി​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ പി​റ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​ക്ക്​ ശ​ല്യ​മു​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ഉ​ദ്യാ​നം അ​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ര​യാ​ടു​ക​ളു​ടെ​യും നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി​യു​ടെ​യും മ​റ്റ് അ​പൂ​ർ​വ​ജീ​വി വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് ഇ​ര​വി​കു​ളം. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് ഹാ​മി​ൽ​ട്ട​ൻ പീ​ഠ​ഭൂ​മി എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ണ​ൻ​ദേ​വ​ൻ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ കൈ​വ​ശ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    1895ൽ ​മേ​ഖ​ല​യെ സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ക്കി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 1971ൽ ​കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ദേ​ശീ​യോ​ദ്യാ​ന​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്​ 1975 ലാ​ണ്. 97 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ് ഉ​ദ്യാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​സ്തീ​ർ​ണം. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ദേ​ശീ​യോ​ദ്യാ​ന​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​ര​വി​കു​ളം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    TAGS:Iravikulam National ParkStriped goatbreeding
    News Summary - Breeding season for striped hyenas Iravikulam National Park closes
