    29 Sept 2025 10:00 AM IST
    29 Sept 2025 10:00 AM IST

    വെളിച്ചവും റോഡുമില്ല കല്ലേമാടം കോളനിയിലെ ആദിവാസികൾ ദുരിതത്തിൽ

    Electricity,Road,Tribals,Kallemadam Colony,Distress, കല്ലേമാടം, ആദിവാസി കോളനി, വൈദ്യുതി
    ക​ല്ലേ​മാ​ടം കോ​ള​നി​യി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബം

    ചെ​റു​തോ​ണി: ജി​ല്ല ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ളി​പ്പാ​ട​ക​ലെ ക​ല്ലേ​മാ​ടം ആ​ദി​വാ​സി കോ​ള​നി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ദു​രി​ത​ജീ​വി​തം.

    വെ​ളി​ച്ച​വും റോ​ഡു​മി​ല്ലാ​തെ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ‍യി ഇ​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ക്ലേ​ശ ജീ​വി​ത​മാ​ണ്. പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടു​കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം കാ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു​വേ​ണം കോ​ള​നി​യി​ലെ​ത്താ​ൻ. എ​ട്ടു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ് ഈ ​കോ​ള​നി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    35 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന ഇ​വി​ടെ ഇ​പ്പോ​ൾ 10ൽ ​താ​ഴെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ഴും മ​ണ്ണെ​ണ്ണ വി​ള​ക്കി​ന്‍റെ​യും മെ​ഴു​കു​തി​രി​യു​ടെ​യും വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ്​ ആ​ശ്ര​യം.ന​ല്ല വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഊ​രു മൂ​പ്പ​ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ പാ​റ​യ​ള്ളി​ൽ കി​ട​പ്പാ​ടം ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് അ​ന്തി​യു​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് പാ​റ​യ​ള്ളി​ലൂ​ടെ നീ​രൊ​ഴു​ക്കു രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ന്തി​യു​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ പാ​റ​പ്പു​റ​ത്ത് കെ​ട്ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ പ​ടു​ത ഷെ​ഡി​ലാ​ണ് ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. വാ​ഴ​ത്തോ​പ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 13ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണി​വി​ടം. ജി​ല്ല ആ​സ്ഥാ​ന​​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണെ​ങ്കി​ലും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു സ​ഹാ​യ​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    വ​ന​ത്തി​നു ന​ടു​വി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്നു​വ​രെ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ശ​ല്യം ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ‘ഇ​ട​ക്കി​ടെ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ വ​രും. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഷ​യി​ൽ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കാ​തെ തി​രി​ച്ചു​പോ​കു’​മെ​ന്ന് ഇ​വി​ട​ത്തെ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നാ​യ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. കാ​ട്ടു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വി​ശ്വ​സി​ക്കാം പ​ക്ഷേ, മ​നു​ഷ്യ​നെ വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു. മ​ന്നാ​ൻ സ​മു​ദാ​യ​ക്കാ​രാ​യ ഇ​വ​രു​ടെ ആ​സ്ഥാ​നം കോ​ഴി​മ​ല​യാ​ണ്. പൈ​നാ​വ് മു​ക്ക​ണ്ണ​ൻ​കു​ടി വാ​ർ​ഡി​ൽ​പെ​ട്ട​താ​ണി​വി​ടം.

    There is no electricity or road, the tribals of Kallemadam colony are in distress.
