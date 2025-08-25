Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightThrippunithurachevron_rightഅ​ത്തം ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര;...
    Thrippunithura
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 12:56 PM IST

    അ​ത്തം ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര; തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​യി​ൽ നാ​ളെ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    Athachamayam 2025
    cancel

    തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ: അ​ത്തം ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ന​ട​ക്കു​ന്ന ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ട്​ മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്ന്​ വ​രെ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    കോ​ട്ട​യം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ വ​രു​ന്ന വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ള​ന്തു​രു​ത്തി, ചോ​റ്റാ​നി​ക്ക​ര, തി​രു​വാ​ങ്കു​ളം, സീ​പോ​ർ​ട്ട് -എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡ് വ​ഴി എ​റ​ണാ​കു​ളം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും വൈ​ക്കം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ വ​രു​ന്ന വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കാ​വ് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന്​ വ​ല​ത്തേ​ക്ക്​ തി​രി​ഞ്ഞ്​ മു​ള​ന്തു​രു​ത്തി -തി​രു​വാ​ങ്കു​ളം റോ​ഡി​ലൂ​ടെ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തേ​ക്ക്​ പോ​ക​ണം.

    • കോ​ട്ട​യം, വൈ​ക്കം, മു​ള​ന്തു​രു​ത്തി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തേ​ക്ക്​ വ​രു​ന്ന സ​ർ​വി​സ് ബ​സു​ക​ളും ചെ​റു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ണ​ൻ​കു​ള​ങ്ങ​ര ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി മി​നി ബൈ​പാ​സ് വ​ഴി പോ​ക​ണം.
    • കോ​ട്ട​യം, വൈ​ക്കം, മു​ള​ന്തു​രു​ത്തി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ കാ​ക്ക​നാ​ട്, അ​മ്പ​ല​മേ​ട്, തി​രു​വാ​ങ്കു​ളം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കാ​വ് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി വ​ല​ത്തോ​ട്ട് തി​രി​ഞ്ഞ് മു​ള​ന്തു​രു​ത്തി ചോ​റ്റാ​നി​ക്ക​ര വ​ഴി പോ​ക​ണം.
    • എ​റ​ണാ​കു​ളം, വൈ​റ്റി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ വൈ​ക്കം, മു​ള​ന്തു​രു​ത്തി, കോ​ട്ട​യം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട ചെ​റു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ർ​വി​സ് ബ​സു​ക​ളും പേ​ട്ട ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി വ​ല​ത്തോ​ട്ട് തി​രി​ഞ്ഞ് മി​നി ബൈ​പാ​സ് -ക​ണ്ണ​ൻ​കു​ള​ങ്ങ​ര വ​ഴി പോ​ക​ണം.
    • വൈ​റ്റി​ല, കു​ണ്ട​ന്നൂ​ർ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​മ്പ​ല​മേ​ട്, ചോ​റ്റാ​നി​ക്ക​ര, മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട എ​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പേ​ട്ട ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി ഇ​രു​മ്പ​നം ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​ഴി പോ​ക​ണം.
    • വെ​ണ്ണ​ല, എ​രൂ​ർ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ കോ​ട്ട​യം, അ​മ്പ​ല​മേ​ട്, മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​രൂ​ർ ലേ​ബ​ർ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന്​ കി​ഴ​ക്കോ​ട്ട് തി​രി​ഞ്ഞ് ട്രാ​ക്കോ കേ​ബി​ൾ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി സീ​പോ​ർ​ട്ട് -എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡ് വ​ഴി ഇ​രു​മ്പ​നം ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി പോ​ക​ണം.
    • മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, തി​രു​വാ​ങ്കു​ളം, അ​മ്പ​ല​മേ​ട് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം, ആ​ല​പ്പു​ഴ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട ചെ​റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ർ​വി​സ് ബ​സു​ക​ളും ക​രി​ങ്ങാ​ച്ചി​റ ഇ​രു​മ്പ​നം ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി എ​സ്.​എ​ൻ ജ​ങ്ഷ​ൻ-​പേ​ട്ട വ​ഴി പോ​ക​ണം. വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ക്ക​നാ​ട്, പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം വ​ഴി പോ​ക​ണം.
    • ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി, ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി, ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ലോ​റി തു​ട​ങ്ങി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല.
    • പു​തി​യ​കാ​വ് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റോ​ഡ്​ വ​ഴി തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​നി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല.
    • ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര വ​രു​ന്ന ബോ​യ്സ് സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ട് -തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​റ്​ - സ്റ്റാ​ച്യു -കി​ഴ​ക്കേ​ക്കോ​ട്ട, എ​സ്.​എ​ൻ ജ​ങ്ഷ​ൻ, വ​ട​ക്കേ​ക്കോ​ട്ട, ശ്രീ​പൂ​ർ​ണ​ത്ര​യീ​ശ ക്ഷേ​ത്രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ് അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല.
    • എ​റ​ണാ​കു​ളം ആ​ലു​വ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ വ​രു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ അ​ന്നേ ദി​വ​സം യാ​ത്ര​ക്കാ​യി മെ​ട്രോ സൗ​ക​ര്യം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക.
    • ക​ണ്ണ​ൻ​കു​ള​ങ്ങ​ര മു​ത​ൽ മി​നി ബൈ​പാ​സ് -പേ​ട്ട വ​രെ​യു​ള്ള റോ​ഡി​ന്റെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പാ​ർ​ക്കി​ങ് അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല.
    • പു​തി​യ​കാ​വ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ വ​രു​ന്ന സ​ർ​വി​സ് ബ​സു​ക​ൾ ബ​സ് സ്റ്റാ​ന്‍റി​ൽ ക​യ​റാ​തെ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ജ​ങ്ഷ​ൻ - മി​നി ബൈ​പാ​സ് വ​ഴി പോ​ക​ണം.
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TripunithuraAthachamayamtraffic controlErnakulam News
    News Summary - Athachamayam; Traffic control in Tripunithura
    Similar News
    Next Story
    X