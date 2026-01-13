Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Perumbavoor
    Posted On
    13 Jan 2026 11:07 AM IST
    Updated On
    13 Jan 2026 11:07 AM IST

    'മാ​ധ്യ​മം’ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ന് മ​ദ്റ​സ​ത്തു മ​ക്ക​യു​ടെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്​

    മാ​ധ്യ​മം’ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ന് മ​ദ്റ​സ​ത്തു മ​ക്ക​യു​ടെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്​
    മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പാ​റ​പ്പു​റം മ​ദ്റ​സ​ത്തു മ​ക്ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന മ​ദ്റ​സ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ വി.​എം. ദി​നി​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ജി​ല്ല ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​എം. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ: മാ​ര​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ൽ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​രാ​ലം​ബ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പാ​റ​പ്പു​റം മ​ദ്റ​സ​ത്തു മ​ക്ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 2,16,520 രൂ​പ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച് ന​ൽ​കി.

    മ​ദ്റ​സ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ദ്റ​സ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ വി.​എം. ദി​നി​ൽ മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ജി​ല്ല ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​എം. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് തു​ക കൈ​മാ​റി.

    ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ പി.​കെ. അ​ഷ്റ​ഫ്, അ​സി. ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ എം.​എം. ഇ​ബ്രാ​ഹിം, മാ​ധ്യ​മം ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പി.​എ. സി​ദ്ദീ​ഖ്, പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, ഇ.​ബി ന​ബീ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക സ്വ​രൂ​പി​ച്ച മു​ഹ​മ്മ​ദ് സൊ​ഹാ​ൻ മാ​ലി​ക്, ആ​ദം പി.​എ​സ്, അ​സ മ​റി​യം എ​ന്നീ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു.

