    തെരുവുനായ്​ ആക്രമണം രൂക്ഷം; ഭീതിയിൽ ജനം

    അ​ഞ്ചുവ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​ത് 1.55 ല​ക്ഷം പേ​ർ
    തെരുവുനായ്​ ആക്രമണം രൂക്ഷം; ഭീതിയിൽ ജനം
    കൊ​ച്ചി: പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ ഭ​യ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ജ​നം. ഏ​തു​ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നാ​ണ് കു​ര​ച്ച് ചാ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണം. ഇ​ട​വ​ഴി മു​ത​ൽ ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ വ​രെ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ തെ​രു​വ് നാ​യ​യു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​ത് 1.55 ല​ക്ഷം ആ​ളു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി തെ​രു​വ് നാ​യ്​ ആ​ക്ര​മ​ണ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ, റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ നാ​യ്ക്ക​ൾ വി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​ര​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ 14-ാം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് തെ​രു​വ് നാ​യു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റി​രു​ന്നു. നെ​ട്ടൂ​രി​ൽ മ​ദ്റ​സ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യ കു​ട്ടി ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്കാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ര‍ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ക​രു​വേ​ലി​പ്പ​ടി മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി പ​രി​സ​ര​ത്തും ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​യി​ൽ സ്കൂ​ൾ​വ​ള​പ്പി​ൽ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ സ്കൂ​ളി​ന്​ അ​വ​ധി ന​ൽ​കി അ​ധി​കൃ​ത​ർ നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി.

    തെ​രു​വുനാ​യ്ക്ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ

    തെ​രു​വ് നാ​യ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജ​ന​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ (എ.​ബി.​സി) പ​രി​പാ​ടി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. തെ​രു​വ് നാ​യ്​ വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും പു​രോ​ഗ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. അ​ക്ര​മ​കാ​രി​ക​ളാ​യ തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളെ കൊ​ല്ലു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്ര​നി​യ​മം അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണ​വും നാ​യ്​​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പു​മാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രി​ക​യും പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ർ​ശ​ന​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തി​ന്‍റെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ജി​ല​ൻ​സ് സ്ക്വാ​ഡു​ക​ൾ, ജി​ല്ല ത​ല എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെൻറ് സ്ക്വാ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    നാ​യ്​ ക​ടി​യേ​റ്റാ​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം

    തെ​​രു​വ് നാ​യ്​ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഇ​തു​വ​രെ ജ​സ്റ്റി​സ് (റി​ട്ട.) സി​രി​ജ​ഗ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖേ​ന​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തെ​രു​വ് നാ​യ്​ ആ​ക്ര​മ​ണം മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് ജി​ല്ല ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ് അ​തോ​റി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നാ​യി സ്ട്രേ ​ഡോ​ഗ് വി​ക്ടിം കോ​മ്പ​ൻ​സേ​ഷ​ൻ റെ​ക്ക​മെ​ൻ​ഡേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ, ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പ് ജി​ല്ല ജോ​യ​ൻ​റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, ജി​ല്ല മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. കെ​ൽ​സ ഇ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ജ​സ്റ്റി​സ് സി​രി​ജ​ഗ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം നി​ശ്ച​യി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഇ​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വാ​കു​ക​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ത് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    വ​ർ​ഷം, നാ​യ്​ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​വ​ർ

    2020- 18354

    2021- 23690

    2022- 28105

    2023- 28925

    2024- 32086

    2025 (ആ​ഗ​സ്റ്റ് വ​രെ)- 23877

