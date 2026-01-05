Begin typing your search above and press return to search.
    സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക്​...

    ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും മ​റ്റ​ന്നാ​ളു​മാ​യി നി​ല​വി​ൽ​വ​രും
    സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക്​...
    കൊ​ച്ചി: തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ, ബു​ധ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശം. ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക്​ രൂ​പം​ന​ൽ​കി​യ​ശേ​ഷം വൈ​കാ​തെ ത​ന്നെ ക​മ്മി​റ്റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. അ​താ​ത് വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ കീ​ഴി​ലാ​യി​രി​ക്കും അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ക.

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ട്ട്, ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ആ​റ്

    കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ട്ട് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ധ​ന​കാ​ര്യം, വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യം, ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യം, ആ​രോ​ഗ്യം, മ​രാ​മ​ത്ത്, ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണം, നി​കു​തി അ​പ്പീ​ൽ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​കാ​യി​ക കാ​ര്യം എ​ന്നി​വ​യാ​ണി​വ. ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണ​വും നി​കു​തി അ​പ്പീ​ൽ​കാ​ര്യ​വും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​വി​ല്ല.

    ഗ്രാ​മ, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ധ​ന​കാ​ര്യം, വി​ക​സ​നം, ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യം, ആ​രോ​ഗ്യ-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കാ​ര്യം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ല് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ണ്ട്. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ധ​ന​കാ​ര്യം, വി​ക​സ​നം, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്, ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ അ​ഞ്ച് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ആ​ദ്യം വ​നി​ത സം​വ​ര​ണം

    എ​ല്ലാ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ലും ഒ​രു​സ്ഥാ​നം വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തും വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും.

    സം​വ​ര​ണ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ക​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മേ മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്കും വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മു​ണ്ട്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് സ്വ​യം നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. മ​റ്റു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ പോ​ലെ മ​റ്റൊ​രാ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യോ പി​ന്താ​ങ്ങു​ക​യോ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ല.

