    Kochi
    Posted On
    date_range 9 March 2026 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 10:45 AM IST

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കൊ​ച്ചി സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം; നാ​ളെ​യും മ​റ്റ​ന്നാ​ളും ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കൊ​ച്ചി സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം; നാ​ളെ​യും മ​റ്റ​ന്നാ​ളും ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    കൊ​ച്ചി: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ കൊ​ച്ചി സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചൊ​വ്വാ​ഴ്​​ച​യും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യും ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി മു​ത​ല്‍ ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം 3.30 മ​ണി വ​രെ ബാ​ന​ര്‍ജി റോ​ഡ്, ഷ​ണ്മു​ഖം റോ​ഡ്, പാ​ര്‍ക് അ​വ​ന്യു, എം.​ജി റോ​ഡ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് കൊ​ച്ചി സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:KochiPrime Ministertraffic control
    News Summary - Prime Minister's visit to Kochi; Traffic control today and tomorrow
