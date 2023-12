സംരംഭത്തോടൊപ്പം വരുമാനം; ആരോഗ്യ പരിപാലനരംഗത്ത് പുതുമാതൃക തീർത്ത് ‘സാന്ത്വനം’

cancel Whatsapp

link കൊ​ച്ചി: ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ല​ന രം​ഗ​ത്ത് പു​തു​സം​രം​ഭ മാ​തൃ​ക തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ സാ​ന്ത്വ​നം പ​ദ്ധ​തി. രോ​ഗ നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നും ര​ക്ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ലാ​ബു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളി​ലേ​ക്കും പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​മ​യ​ലാ​ഭ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ലാ​ഭ​വും ഉ​ണ്ടാ​കും​വി​ധ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം. ഒ​രു ഫോ​ൺ കാ​ൾ ല​ഭി​ച്ചാ​ലു​ട​ൻ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച സാ​ന്ത്വ​നം വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തും. സാ​മ്പി​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് മൂ​ന്നു​മി​നി​റ്റി​ന​കം റി​സ​ൾ​ട്ടും ന​ൽ​കും. കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യും ആ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ക്ഷ​ൻ ബൈ ​പീ​പ്ൾ എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് 2006ൽ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. പ​ത്താം​ക്ലാ​സ് വി​ജ​യി​ച്ച പു​തു​താ​യി സം​രം​ഭം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഉ​യ​രം, ബോ​ഡി മാ​സ് ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ്, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ്, കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ എ​ന്നി​വ നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം. സൂ​ചി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ വി​ര​ൽ​തു​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്​ ര​ക്ത​സാ​മ്പി​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 356 വ​നി​ത​ക​ളാ​ണ് സാ​ന്ത്വ​നം വാ​ള​ന്‍റി​യ​ർ​മാ​രാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ് -57 പേ​ർ. ഓ​രോ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലും ഒ​രു വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ഭാ​വ​നം. 200 രൂ​പ​യാ​ണ് ഫീ​സാ​യി ഇ​വ​ർ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഷു​ഗ​ർ -40, കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ -90, ബി.​പി -20, എ​ച്ച്.​ബി -50 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് നി​ര​ക്ക്. രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കു​ന്ന​തി​നോ​ടാ​പ്പം വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ​മാ​രാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വ​രു​മാ​ന​വും എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 30,000 രൂ​പ വ​രെ വ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​സ്ഥ​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. ഇ​തി​ന്‍റെ പ്രാ​രം​ഭ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കോ​ർ​പേ​റ​ഷ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു​ല​ക്ഷ​വും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്ത​ല​ത്തി​ൽ 65,000 രൂ​പ​യും സ​ബ്സി​ഡി​യോ​ടെ വാ​യ്പ​യും ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

income with venture; 'Santvanam' is a new model in the field of health care