Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 7:56 AM IST

    കോടതി സമക്ഷം‘കുരുങ്ങി’ 704 പോക്സോ കേസ്​?

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​ഴു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത് 258 കേസ്​
    കോടതി സമക്ഷം‘കുരുങ്ങി’ 704 പോക്സോ കേസ്​?
    കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​മാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മു​ന്നി​ൽ (1370- കേ​സ്)

    കൊ​ച്ചി: അ​തി​വേ​ഗ വി​ചാ​ര​ണ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ പോ​ക്സോ കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ തീ​ർ​പ്പു​ക​ൽ​പ്പി​ക്കാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് 704 പോ​ക്സോ കേ​സ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ 6522 പോ​ക്സോ കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ജി​ല്ല​ക്കു​ള്ള​ത്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​മാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മു​ന്നി​ൽ(1370- കേ​സ്). ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലെ ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര വേ​ള​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. കൊ​ച്ചി എം.​എ​ൽ.​എ കെ.​ജെ. മാ​ക്സി​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​നു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്.

    കേ​സു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ റൂ​റ​ലി​ൽ

    കൊ​ച്ചി സി​റ്റി പ​രി​ധി​യി​ലേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ പോ​ക്സോ കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് റൂ​റ​ൽ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​ണ്. പ​ല​പ്പോ​ഴും സി​റ്റി​യി​ലേ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ഇ​ര​ട്ടി കേ​സു​ക​ൾ റൂ​റ​ലി​ൽ വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. 2025 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ അ​വ​സാ​നം വ​രെ ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​കെ 258 പോ​ക്സോ കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ന​ഗ​ര​പ​രി​ധി​യി​ൽ 94 കേ​സും ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 164 കേ​സു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണി​ത്. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ 2811 കേ​സ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. 2024ൽ ​സി​റ്റി​യി​ൽ 167 കേ​സ് വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ റൂ​റ​ലി​ൽ 270 കേ​സു​ണ്ടാ​യി. 2023ൽ ​സി​റ്റി​യി​ൽ 159 കേ​സു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു, റൂ​റ​ലി​ൽ 325ഉം. 2022​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 431 കേ​സി​ൽ 269 എ​ണ്ണ​വും റൂ​റ​ലി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​യാ​ണ്, 162 കേ​സാ​ണ് സി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​ത്.

    കാ​ല​താ​മ​സ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ലെ​ന്ത്?

    പോ​ക്സോ കേ​സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ശാ​സ്ത്രീ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ലാ​ബു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്. ലാ​ബു​ക​ളി​ലെ മാ​ന​വ​ശേ​ഷി​യി​ലു​ള്ള അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും കേ​സ് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​വു​ന്ന​ത്. ലാ​ബു​ക​ളി​ൽ വേ​ണ്ട​ത്ര ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ല​താ​മ​സ​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യും ഇ​ത് കേ​സി​ന്‍റെ വി​ചാ​ര​ണ​യെ വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ട്. ഇ​ക്കാ​ര്യം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ളി​ൽ 28 സ​യ​ന്‍റി​ഫി​ക് ഓ​ഫി​സ​ർ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ, പോ​ക്സോ കേ​സു​ക​ളു​ടെ വി​ചാ​ര​ണ, കോ​ട​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ ജു​വ​നൈ​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​ക പോ​ക്സോ കോ​ട​തി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ തീ​ർ​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പോ​ക്സോ കോ​ട​തി​ക​ൾ ഇ​വ​യെ​ല്ലാം...

    പോ​ക്സോ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ നേ​രെ​യു​ള്ള ബ​ലാ​ത്സം​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​സു​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്യാ​നാ​യി 14 എ​ക്സ്ക്ലൂ​സി​വ് പോ​ക്സോ കോ​ട​തി​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ 56 അ​തി​വേ​ഗ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, ആ​ലു​വ, വ​ട​ക്ക​ൻ പ​റ​വൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​തി​വേ​ഗ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​ക​ൾ, മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ അ​തി​വേ​ഗ സ്പെ​ഷ​ൽ കോ​ട​തി, എ​റ​ണാ​കു​ളം അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ആ​ൻ​ഡ് സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി (സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും നേ​രെ​യു​ള്ള അ​തി​ക്ര​മ കേ​സു​ക​ളു​ടെ വി​ചാ​ര​ണ​ക്ക്) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പോ​ക്സോ കേ​സു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യി​ലേ​താ​ണ് സ്ഥി​രം എ​ക്സ്ക്ലൂ​സി​വ് പോ​ക്സോ കോ​ട​തി, പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ലേ​ത് 2021ലെ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം എ​ക്സ്​​ക്ലൂ​സി​വ് പോ​ക്സോ കോ​ട​തി​യാ​യും വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
