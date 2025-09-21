Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 12:47 PM IST

    29 മാസം; വാട്ടർ മെട്രോക്ക് അരക്കോടി യാത്രക്കാർ...

    അഞ്ചിടത്ത് ടെര്‍മിനൽ നിര്‍മാണം അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ
    29 മാസം; വാട്ടർ മെട്രോക്ക് അരക്കോടി യാത്രക്കാർ...
    50 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​ന്ന ച​രി​ത്ര നേ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത നൈ​ന​ക്ക്​ വാ​ട്ട​ര്‍മെ​ട്രോ​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ലോ​ക്​ നാ​ഥ് ബെ​ഹ്റ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    കൊ​ച്ചി: പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച് ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം തി​ക​യു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പേ കൊ​ച്ചി വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ​യി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത് അ​ര​ക്കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ. ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ന്‍ മ​ല​യാ​ളി ദ​മ്പ​തി​ക​ളാ​യ നൈ​ന​യും അ​മ​ലു​മാ​ണ് 50 ല​ക്ഷ​മെ​ന്ന ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. ഒ​രു ചെ​റി​യ ലൈ​റ്റ് ട്ര​ന്‍സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട് പ്രോ​ജ​ക്ട് ഇ​ത്ര​യും ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ല​യ​ള​വു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ത്ര​യേ​റെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണെ​ന്ന് വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ഫോ​ര്‍ട്ട്കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ ഹൈ​കോ​ര്‍ട്ട് ടെ​ര്‍മി​ന​ലി​ലെ കൗ​ണ്ട​റി​ല്‍നി​ന്ന് ഫോ​ര്‍ട്ട് കൊ​ച്ചി​ക്ക് ​ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം അ​ര​ക്കോ​ടി ക​ട​ന്ന​ത്. ഈ ​ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷി​യാ​യ നൈ​ന​ക്ക്​ വാ​ട്ട​ര്‍മെ​ട്രോ​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ലോ​ക്‌​നാ​ഥ് ബെ​ഹ്‌​റ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കും വി.​വി.​ഐ.​പി​ക​ൾ​ക്കും പ്രി​യ​ങ്ക​രം...

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ കൊ​ച്ചി വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ 2023 ഏ​പ്രി​ല്‍ 25നാ​ണ് സ​ര്‍വി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. സ​ര്‍വി​സ് തു​ട​ങ്ങി ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ലം​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ളാ​യ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ മു​ത​ല്‍ കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന വി.​വി.​ഐ.​പി​ക​ളു​ടെ വ​രെ ആ​ക​ര്‍ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി വാ​ട്ട​ര്‍മെ​ട്രോ സ​ര്‍വി​സ് മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൊ​ച്ചി വാ​ട്ട​ര്‍മെ​ട്രോ​യു​ടെ മി​ക​വു​റ്റ പ​ദ്ധ​തി നി​ര്‍വ​ഹ​ണ​വും സ​ര്‍വി​സ് മി​ക​വും രാ​ജ്യ​ത്തെ 21 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍കൂ​ടി ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് ക​രു​ത്തു​പ​ക​ര്‍ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ലോ​ക ബാ​ങ്കും വാ​ട്ട​ര്‍മെ​ട്രോ സേ​വ​ന​വു​മാ​യി കൈ​കോ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മി​ക​വി​ന് നി​ര​വ​ധി അ​വാ​ര്‍ഡു​ക​ളും ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​നു​ള്ളി​ല്‍ കൊ​ച്ചി വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​നി​യും വ​രും ഒ​ട്ടേ​റെ റൂ​ട്ടു​ക​ൾ...

    ഹൈ​കോ​ര്‍ട്ട്, ഫോ​ര്‍ട്ട്കൊ​ച്ചി, വൈ​പ്പി​ന്‍, ബോ​ള്‍ഗാ​ട്ടി, മു​ള​വു​കാ​ട് സൗ​ത്ത് ചി​റ്റൂ​ര്‍, ചേ​രാ​ന​ല്ലൂ​ര്‍, ഏ​ലൂ​ര്‍, വൈ​റ്റി​ല, കാ​ക്ക​നാ​ട് ടെ​ര്‍മി​ന​ലു​ക​ളി​ലാ​ണ് 20 ബോ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി ഇ​പ്പോ​ള്‍ സ​ർ​വി​സ് ഉ​ള്ള​ത്. അ​ഞ്ചി​ട​ത്ത് ടെ​ര്‍മി​ന​ലു​ക​ളു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം അ​ന്തി​മ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി, വി​ലി​ങ്​​ട​ണ്‍ ഐ​ല​ൻ​ഡ് ടെ​ര്‍മി​ന​ലു​ക​ള്‍ ഉ​ട​ന്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാ​ന്‍ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് അ​ന്തി​മ​ജോ​ലി​ക​ള്‍ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കു​മ്പ​ളം, പാ​ലി​യം​തു​രു​ത്ത്, ക​ട​മ​ക്കു​ടി എ​ന്നി​വ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ളി​ല്‍ പ​ണി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കും. 24 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം നീ​ണ്ട അ​ഞ്ച് റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​യി രാ​വി​ലെ 7.30 മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ 125 ട്രി​പ്പു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​തി​ദി​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.


    107 ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ 10 ല​ക്ഷം പേ​ർ...

    സ​ർ​വി​സ് തു​ട​ങ്ങി ആ​ദ്യ​ത്തെ 107 ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് 10 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ അ​ടു​ത്ത 95 ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 20 ല​ക്ഷ​മാ​ക്കി. പി​ന്നീ​ടു​ള്ള 185 ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 30 ല​ക്ഷ​വും 160 ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് 40 ല​ക്ഷ​വും ആ​യി. തു​ട​ര്‍ന്നു​ള്ള 161 ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് 50 ല​ക്ഷ​വും പി​ന്നി​ട്ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ അ​ടു​ത്ത കു​തി​പ്പി​നു​ള്ള ഊ​ര്‍ജം സം​ഭ​രി​ച്ച് മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ്.

    നേ​ട്ട​ത്തി​നു​പി​ന്നി​ൽ മി​ക​ച്ച യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം -​ലോ​ക്​ നാ​ഥ് ബെ​ഹ്റ

    ചു​രു​ങ്ങി​യ റൂ​ട്ടി​ല്‍ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി ഇ​ത്ര​യേ​റെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നാ​യ​ത് കൊ​ച്ചി വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം കാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് കെ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ എം.​ഡി ലോ​ക്‌​നാ​ഥ് ബെ​ഹ്‌​റ പ​റ​ഞ്ഞു. ചീ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ (വാ​ട്ട​ർ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട്) ഷാ​ജി പി. ​ജ​നാ​ർ​ദ​ന​ൻ, ചീ​ഫ് ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ സാ​ജ​ൻ പി. ​ജോ​ൺ, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ (ഡി​സൈ​ൻ​സ്) എ. ​അ​ജി​ത്, ജോ​യ​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ (ഫി​നാ​ൻ​സ്) ആ​ൻ​ഡ്​ ചീ​ഫ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ർ ആ​ർ. ര​ഞ്ജി​നി, സീ​നി​യ​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ (പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ്​ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ) കെ.​കെ. ജ​യ​കു​മാ​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ (സി​വി​ൽ) എ​ൻ. നി​ശാ​ന്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​യി​ൽ ഇ​നി ഫ്രൈ​റ്റ് സ​ർ​വി​സും

    ഡ​ല്‍ഹി മെ​ട്രോ ആ​രം​ഭി​ച്ച മാ​തൃ​ക​യി​ല്‍ ഫ്രൈ​റ്റ് സ​ർ​വി​സ് സൗ​ക​ര്യം കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​യും ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. തി​ര​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്ത് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ന​ശി​ക്കാ​ത്ത പാ​ക്ക് ചെ​യ്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നാ​ണ് കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​സേ​വ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ മെ​ട്രോ ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ലും ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര നി​ര്‍ദേ​ശ​ത്തെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണി​ത്. കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ബി​സി​ന​സ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന മെ​ട്രോ ഫ്രൈ​റ്റ് സ​ർ​വി​സ് കെ.​എം.​ആ​ര്‍.​എ​ല്ലി​ന് അ​ധി​ക​വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കും. മാ​ത്ര​മ​ല്ല ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​യു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​ടു​പ്പി​ക്കാ​നും ച​ര​ക്കും സേ​വ​ന​വും വ​ള​രെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് കൈ​മാ​റാ​ന്‍ ബി​സി​ന​സു​കാ​ര്‍ക്കും പു​തി​യൊ​രു മാ​ര്‍ഗം തു​റ​ന്നു​കി​ട്ടാ​നും ഇ​ത് വ​ഴി​തു​റ​ക്കും. ഈ ​സേ​വ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ contact@kmrl.co.in എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ല്‍ വി​ലാ​സ​ത്തി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം. ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണം അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​കും നി​ര​ക്ക്, സ​മ​യം, മ​റ്റു വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ന്തി​മ​മാ​ക്കു​ക.

    X