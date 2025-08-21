Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aluva
    date_range 21 Aug 2025 1:43 PM IST
    date_range 21 Aug 2025 1:43 PM IST

    ശീതീകരിച്ച ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ ബൂത്ത് സ്ഥാപിച്ച് ആലുവ നഗരസഭ

    • ദി​വ​സം ഏ​ഴ് ട​ൺ മാ​ലി​ന്യം വ​രെ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാം
    • കി​ലോ​ക്ക്​ ഏ​ഴ് രൂ​പ
    ശീതീകരിച്ച ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ ബൂത്ത് സ്ഥാപിച്ച് ആലുവ നഗരസഭ
    ആ​ലു​വ ടൗ​ൺ​ഹാ​ളി​ന് മു​ന്നി​ൽ സ​ജ്ജ​മാ​യ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ എ.​സി ജൈ​വ​മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ​ബൂ​ത്ത്

    ​ആ​ലു​വ: രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച ജൈ​വ​മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ ബൂ​ത്ത് സ്ഥാ​പി​ച്ച് ആ​ലു​വ ന​ഗ​ര​സ​ഭ. ബാ​ങ്ക് എ.​ടി.​എം കൗ​ണ്ട​ർ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ആ​ലു​വ ടൗ​ൺ​ഹാ​ളി​ന് മു​മ്പി​ലാ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ​സ്ഥാ​പ​നം 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ മു​ട​ക്കി മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. എ​ട​യാ​ർ റോ​ബോ​ബി​ൻ എ​ൻ​വി​റോ ടെ​ക് ആ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് പ​ണ​ച്ചെ​ല​വി​ല്ലാ​തെ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ 30 ശ​ത​മാ​നം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്, തോ​ട്ട​ക്കാ​ട്ടു​ക​ര മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ബൂ​ത്തു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു​കി​ലോ ജൈ​വ​മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഏ​ഴ് രൂ​പ​യാ​ണ് നി​ര​ക്ക്. ദി​വ​സം ഏ​ഴ് ട​ൺ മാ​ലി​ന്യം വ​രെ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാം.

    മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ബ​യോ​ഗ്യാ​സ് ബി.​പി.​സി.​എ​ല്ലി​നും എ​ണ്ണ​യു​ടെ അം​ശം അ​ട​ങ്ങി​യ​വ ബ​യോ ഡീ​സ​ൽ ആ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എ​ട​യാ​റി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്കും കൈ​മാ​റും. വ​ള​വും എ​ട​യാ​റി​ലെ ക​മ്പ​നി​ക്ക് ന​ൽ​കും.

    സം​സ്ക​ര​ണ കേ​ന്ദ്രം ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്നി​ന്​ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ജൂ​ലൈ ആ​ദ്യ​വാ​ര​ത്തോ​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നീ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ന​ഗ​ര​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നോ​ട​ടു​പ്പി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം വൈ​കി​യ​ത് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​രാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ന​ഷ്ടം വ​രു​ത്തി​യ​താ​യും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്.

    ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ന​ട​ത്തി​പ്പ് സ്ഥാ​പ​നം വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് മാ​ലി​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​യ​വ​ർ നി​ര​ന്ത​രം വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

