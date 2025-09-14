Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuttanad
    14 Sept 2025 12:23 PM IST
    14 Sept 2025 12:23 PM IST

    ഹൗസ് ബോട്ട് കത്തിനശിച്ചു

    ഹൗസ് ബോട്ട് കത്തിനശിച്ചു
    കു​ട്ട​നാ​ട്: യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി പോയ ഹൗ​സ് ബോ​ട്ട് ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. ര​ണ്ട് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും മൂ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ബോ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 3.30ഓ​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. കു​മ​ര​ക​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​യ ര​ണ്ടു സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും മൂ​ന്നു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​ണ് ഒ​റ്റ​മു​റി ഹൗ​സ് ബോ​ട്ടി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ പു​ക ഉ​യ​രു​ന്ന​തു​ക​ണ്ട് ബോ​ട്ട് ക​ര​ക്ക്​ അ​ടു​പ്പി​ച്ച് ആ​ളു​ക​ളെ ഇ​റ​ക്കി​യ​തി​നാ​ൽ വ​ലി​യ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​യി. ക​ര​ക്ക​ടു​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ബോ​ട്ടി​ൽ തീ ​പ​ട​ർ​ന്ന​ത്.

    വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് പു​ളി​ങ്കു​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. ഷോ​ർ​ട്ട്​ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടാ​ണ് അ​പ​ക​ട കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​ന​മെ​ന്ന് പു​ളി​ങ്കു​ന്ന് സി.​ഐ കെ.​ബി. ആ​ന​ന്ദ​ബാ​ബു പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഹൗ​സ് ബോ​ട്ട് പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​യി.

    News Summary - fire break out in house boat
