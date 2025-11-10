Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kayamkulam
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 1:03 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 1:03 PM IST

    കായംകുളം ഇനി ഡയപ്പർ മാലിന്യരഹിത നഗരം

    diaper,waste-free city
    കാ​യം​കു​ളം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഡ​യ​പ്പ​ർ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ

    പി. ​ശ​ശി​ക​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കാ​യം​കു​ളം: ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് ബാ​ധ്യ​ത​യാ​യി​രു​ന്ന ഡ​യ​പ്പ​ർ മാ​ലി​ന്യ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി. ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും ആ​ധു​നി​ക​വു​മാ​യ രീ​തി​യി​ലെ സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള നൂ​ത​ന സം​വി​ധാ​നം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി. ശു​ചി​ത്വ മി​ഷ​ന്‍റെ അം​ഗീ​കൃ​ത സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ആ​ക്രി ഇം​പാ​ക്ട് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് സം​സ്ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. സാ​നി​റ്റ​റി പാ​ഡു​ക​ൾ, ബേ​ബി ഡ​യ​പ്പ​റു​ക​ൾ, യൂ​റി​ൻ ബാ​ഗു​ക​ൾ, ട്യൂ​ബു​ക​ൾ, മെ​ഡി​സി​ൻ സ്ട്രി​പ്പു​ക​ൾ, ഡ്ര​സി​ങ് കോ​ട്ട​ൺ, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, ഗ്ലൗ​സു​ക​ൾ, മാ​സ്ക്​ തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ലി​ന്യം ന​ഗ​ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റാം.

    പ്ര​ത്യേ​ക വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം മാ​ലി​ന്യം അ​മ്പ​ല​മു​ക​ളി​ലെ കേ​ര​ള എ​ൻ​വി​റോ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ പ്ലാ​ന്റി​ലെ​ത്തി​ച്ചാ​ണ് സം​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ഡ​യ​പ്പ​ർ മാ​ലി​ന്യ ശേ​ഖ​ര​ണ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ്ലാ​ഗ്ഓ​ഫും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ പി. ​ശ​ശി​ക​ല നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജെ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​രാ​യ അ​ഡ്വ. ഫ​ർ​സാ​ന ഹ​ബീ​ബ്, പി.​എ​സ്. സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ, ഷാ​മി​ല അ​നി​മോ​ൻ, കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ റ​ജി മാ​വ​നാ​ൽ, ഷെ​മി മോ​ൾ, വി​ജ​യ​ശ്രീ, ര​ഞ്ജി​തം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. സ​നി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

