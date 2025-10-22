Begin typing your search above and press return to search.
    Pala
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 10:29 AM IST

    പാ​ലാ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഡ​യ​പ്പ​ർ മാ​ലി​ന്യം സം​സ്ക​രി​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം; ആ​ക്രി ആ​പ്പു​മാ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു

    പാ​ലാ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഡ​യ​പ്പ​ർ മാ​ലി​ന്യം സം​സ്ക​രി​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം; ആ​ക്രി ആ​പ്പു​മാ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു
    പാ​ലാ: ഡ​യ​പ്പ​റു​ക​ൾ, സാ​നി​ട്ട​റി പാ​ഡു​ക​ൾ, യൂ​റി​ൻ ബാ​ഗു​ക​ൾ, ട്യൂ​ബു​ക​ൾ, മെ​ഡി​സി​ൻ സ്ട്രി​പ്പു​ക​ൾ, ഡ്ര​സി​ങ്​ കോ​ട്ട​ൺ, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, ഗ്ലൗ​സു​ക​ൾ, മാ​സ്ക്കു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ലി​ന്യം സം​സ്ക​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ലാ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ സം​വി​ധാ​നം.

    ഇ​തി​നാ​യി സു​സ്ഥി​ര മാ​ലി​ന്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ആ​ക്രി ആ​പ്പു​മാ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ പ​രി​സ്ഥി​തി പ​രി​പാ​ല​ന വി​ഭാ​ഗം കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു. ശു​ചി​ത്വ​മി​ഷ​ൻ അം​ഗീ​കൃ​ത ഗാ​ർ​ഹി​ക സാ​നി​ട്ട​റി മാ​ലി​ന്യ ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് ‘ആ​ക്രി’ (ആ​ക്രി ഇം​പാ​ക്ട് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്).

    അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഡ​യ​പ്പ​ർ, ബ​യോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മാ​ലി​ന്യ ശേ​ഖ​ര​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക്ലീ​ൻ സി​റ്റി മാ​നേ​ജ​ർ ആ​റ്റ്ലി പി. ​ജോ​ൺ, സീ​നി​യ​ർ പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പ​ക്ട​ർ സി.​ജി. അ​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ​രി​ധി​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​ക്രി​യു​ടെ ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ഗൂ​ഗി​ൾ പ്ലേ ​സ്റ്റോ​ർ, ആ​പ് സ്റ്റോ​ർ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാം.

    ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റാ​യ 08031405048ലോ ​വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ് ന​മ്പ​റാ​യ 7591911110ലോ ​ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി ബ​യോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മാ​ലി​ന്യം ശേ​ഖ​രി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​മ്പ​ല​മു​ക​ളി​ലു​ള്ള കേ​ര​ള എ​ൻ​വി​റോ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്​​ട്ര​ച്ച​ർ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്‍റെ പ്ലാ​ന്‍റി​ലെ​ത്തി​ച്ച് സം​സ്ക​രി​ക്കും. ഡ​യ​പ്പ​ർ മാ​ലി​ന്യ ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഫ്ലാ​ഗ്ഓ​ഫ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ തോ​മ​സ്‌ പീ​റ്റ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റാ​യ 08031405048ലോ ​വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ്

    ന​മ്പ​റാ​യ 7591911110ലോ ​ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി ബ​യോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മാ​ലി​ന്യം ശേ​ഖ​രി​ക്കും

