    Haripad
    date_range 25 Jan 2026 11:01 AM IST
    date_range 25 Jan 2026 11:01 AM IST

    ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക തട്ടാൻ ശ്രമം; ജീവനക്കാരൻ പിടിയിൽ

    ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക തട്ടാൻ ശ്രമം; ജീവനക്കാരൻ പിടിയിൽ
    രാ​കേ​ഷ്

    കൃ​ഷ്ണ​ൻ​

    ഹ​രി​പ്പാ​ട്: ഹ​രി​പ്പാ​ട് സു​ബ്ര​ഹ്‌​മ​ണ്യ​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ കാ​ണി​ക്ക​യെ​ണ്ണു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ​ണം ത​ട്ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ ഒ​ളി​വി​ലി​രു​ന്ന ദേ​വ​സ്വം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ദേ​വ​സ്വം വാ​ച്ച​ർ കു​മാ​ര​പു​രം പൊ​ത്ത​പ്പ​ള്ളി തെ​ക്ക് വൈ​ഷ്ണ​വ​ത്തി​ൽ രാ​കേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​നെ​യാ​ണ് (40) കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി പു​തു​കു​ണ്ട​ത്തു​ള്ള ബ​ന്ധു​വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഹ​രി​പ്പാ​ട് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ എം​പ്ലോ​യീ​സ് ഫ്ര​ണ്ടി​ന്റെ ഹ​രി​പ്പാ​ട് ഗ്രൂ​പ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ. ആ​ന​ക്കൊ​ട്ടി​ലി​ൽ കാ​ണി​ക്ക​യെ​ണ്ണു​ന്ന​തി​നി​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ 20ന് ​ആ​യി​രു​ന്നു മോ​ഷ​ണ​ശ്ര​മം ന​ട​ന്ന​ത്. തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ കാ​ണി​ക്ക​ത്തു​ക എ​ണ്ണി ത​രം​തി​രി​ച്ച് കെ​ട്ടു​ക​ളാ​ക്കി പെ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പ​ണം കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​യി ധ​ന​ല​ക്ഷ്മി ബാ​ങ്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ നോ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ക​ൾ മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്ത് നി​ര​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ണ്ണു​ന്ന​തി​നി​ടെ, കാ​ലി​യാ​യ പെ​ട്ടി​ക​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​ട​ത്ത് രാ​കേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ചു​റ്റി​ത്തി​രി​യു​ന്ന​ത് അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പെ​ട്ടി​ക​ൾ ഇ​യാ​ൾ മാ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തോ​ടെ അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ത​ട​യു​ക​യും അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് 32,000 രൂ​പ പി​ടി കൂ​ടു​ക​യും ആ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​മാ​ര​പു​രം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഒ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് 2021 ൽ ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച ഇ​യാ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​ണ്. പ്ര​തി​യെ ഇ​ന്ന് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും.

