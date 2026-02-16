Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightAroorchevron_rightജ​ല​വി​ത​ര​ണ പൈ​പ്പ്...
    Aroor
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 9:54 AM IST

    ജ​ല​വി​ത​ര​ണ പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​ല​വി​ത​ര​ണ പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി
    cancel
    camera_alt

    കാ​ന​ക്ക​ടി​യി​ലെ പൈ​പ്പ് എ​ര​മ​ല്ലൂ​രി​ൽ പൊ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ

    അ​രൂ​ര്‍: ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള കാ​ന​ക്ക​ടി​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ജ​ല​വി​ത​ര​ണ പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി. തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​ല​വി​ത​ര​ണം മു​ട​ങ്ങി. എ​ര​മ​ല്ലൂ​ര്‍ കാ​ഞ്ഞി​ര​ത്തി​ങ്ക​ല്‍ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് സം​ഭ​വം. നാ​ലി​ഞ്ച് വ​ലു​പ്പ​മു​ള്ള പൈ​പ്പാ​ണ് പൊ​ട്ടി​യ​ത്. ഇ​ത് ന​ന്നാ​ക്കാ​ന്‍ കാ​ന പൊ​ട്ടി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കാ​ന പൊ​ട്ടി​ച്ച് പൈ​പ്പ് ശ​രി​യാ​ക്കും. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കു​റ​ച്ച് വീ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്കു​ള്ള ജ​ല​വി​ത​ര​ണ പൈ​പ്പാ​ണ് പൊ​ട്ടി​യ​ത്.

    ജ​ല​വി​ത​ര​ണ പൈ​പ്പി​ന് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ കാ​ന പ​ണി​യു​ന്ന​തി​ല്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക​ട​ക്കം ആ​ശ​ങ്ക ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ന്ത്രി റോ​ഷി അ​ഗ​സ്റ്റി​ന്‍ ഈ ​ആ​ശ​ങ്ക നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:waterburstwater distribution pipe
    News Summary - Water distribution pipe burst
    Similar News
    Next Story
    X