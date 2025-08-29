Begin typing your search above and press return to search.
    29 Aug 2025 12:43 PM IST
    29 Aug 2025 12:43 PM IST

    ഈണം മറക്കാത്ത ഓണപ്പാട്ടുകൾ

    ഈണം മറക്കാത്ത ഓണപ്പാട്ടുകൾ
    പാ​ട്ടെ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നൊ​പ്പം ദ​ലീ​മ എം.എൽ.എ, സം​ഗീ​തം ചെ​യ്ത അ​രൂ​ർ കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ.

    അ​രൂ​ർ: ‘ഓ​ർ​മ​ത​ൻ തൊ​ടി​യി​ൽ നി​ന്നൊ​രു​വ​ട്ടി പൂ​വി​റു​ത്തോ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ളം തീ​ർ​ത്തൂ’. കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​നു​മു​മ്പ് അ​രൂ​ർ വ​ട​ക്കേ കാ​ര​ക്കാ​പ​റ​മ്പി​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സു​ഹൃ​ത്ത് ശി​വ​ന്‍റ പ്രേ​ര​ണ​യി​ൽ എ​ഴു​തി​യ എ​ട്ട്​ ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് പൊ​ടി​ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം മ​റ്റൊ​ന്നു​മ​ല്ല; ഓ​ണം പ​ല​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും കാ​ല​ത്തെ വെ​ല്ലു​ന്ന പു​തു​മ ത​ന്നെ. ഓ​ണ​ത്തി​ന്‍റ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന പാ​ട്ടു​ക​ൾ വേ​റെ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന്​ പു​ന​രാ​വി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​നാ​യി ഓ​ടി​ന​ട​ന്ന അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ‘പാ​ട്ടു​മ​ല​യാ​ളം’ എ​ന്ന യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ലി​ൽ പാ​ട്ടി​ന്റെ ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​രം ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 18ന് ​ഓ​ർ​മ​പ്പൂ​ക്ക​ളം എ​ന്ന പേ​രി​ൽ റി​ലീ​സ് ചെ​യ്തു. കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​നു മു​മ്പ് എ​ഴു​തി സം​ഗീ​തം ചെ​യ്ത ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​ഴ​യ ശി​ൽ​പി​ക​ൾ ത​ന്നെ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ​ത് ഓ​ണ​മാ​യി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന് കോ​ള​ജ് പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്ത് ക​വി​ത​യെ​ഴു​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​മ്പം. 1984ലെ ​മി​ക​ച്ച കേ​ര​ള യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി മാ​ഗ​സി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സെ​ന്റ് ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്സ് കോ​ള​ജ് മാ​ഗ​സി​നി​ലെ ആ​മു​ഖ ക​വി​ത​യെ​ഴു​തി കോ​ള​ജി​ൽ തി​ള​ങ്ങി. ’92ൽ ​വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പി​ൽ ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​തോ​ടെ എ​ഴു​ത്തും വാ​യ​ന​യും കു​റ​ഞ്ഞു.

    2000ത്തി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യി​ൽ ല​ളി​ത​സം​ഗീ​ത പാ​ഠ​ത്തി​ന് പാ​ട്ടു​വേ​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഗീ​ത വി​ദ്വാ​നാ​യ അ​രൂ​ർ പി.​കെ. മ​നോ​ഹ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യി. മ​ക​ളെ എ​ഴു​ത്തി​നി​രു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ കു​റി​ച്ചി​ട്ട ക​വി​ത അ​ന്ന്​ കൈ​മാ​റി. ‘ഹ​രി​ശ്രീ കു​റി​ക്കു​ന്നു​നി​ന്നി​ളം നാ​വി​ൽ ഞാ​ൻ ആ​ദ്യ​ക്ഷ​രം കു​റി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്നു തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ക​വി​ത ബ​ഹു​കേ​മം. പ​ക്ഷേ, പാ​ട്ടി​നു​കൊ​ള്ളി​ല്ലെ​ന്ന്​ മ​നോ​ഹ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ല​ളി​ത​ഗാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള പാ​ട്ട്​ വേ​ണം. തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ഴു​തി​യ ‘ഒ​രു​മി​ഴി​യാ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ന​മി​ള​കി, എ​ന്റെ പ്ര​ണ​യ​ക്കി​നാ​ക്ക​ൾ തി​ര​യി​ള​ക്കി’ ഇ​ത്​ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പാ​ട്ടെ​ഴു​ത്തി​ന്​ പാ​ക​മാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് സു​ഹൃ​ത്തും ബ​ന്ധു​വു​മാ​യ ഇ​പ്പോ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ എ​ൽ.​എ​സ്. അ​ശോ​ക് കു​മാ​റി​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹ​പ്ര​കാ​രം 25 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ആ​ൽ​ബം വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത് എ​ഴു​തി​യ എ​ട്ടു​പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ദ​ലീ​മ​യു​ടെ ആ​ലാ​പ​ന​ത്തി​ൽ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    X