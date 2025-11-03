Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 7:16 AM IST

    സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്; മമ്മൂട്ടിയുടെ കൊ​ടു​മ​ൺ പോ​റ്റി, വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ന്‍റെ അ​പ്പു​പി​ള്ള​; ആരാകും മികച്ച നടൻ

    സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്; മമ്മൂട്ടിയുടെ കൊ​ടു​മ​ൺ പോ​റ്റി, വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ന്‍റെ അ​പ്പു​പി​ള്ള​; ആരാകും മികച്ച നടൻ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. മി​ക​ച്ച ന​ട​നാ​കാ​നു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മ​മ്മൂ​ട്ടി​യും വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​നും ആ​സി​ഫ് അ​ലി​യു​മാ​ണ് രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്.

    ഭ്ര​മ​യു​ഗ’​ത്തി​ലെ കൊ​ടു​മ​ൺ പോ​റ്റി എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​ണ് മ​മ്മൂ​ട്ടി​യെ വീ​ണ്ടും പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന​രി​കെ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ‘കി​ഷ്‌​കി​ന്ധാ​കാ​ണ്ഡ’​ത്തി​ലെ വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ൻ അ​പ്പു​പി​ള്ള​യെ അ​വ​ത​രി​ച്ച വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ന്‍റെ പ്ര​ക​ട​ന​വും ‘ലെ​വ​ൽ ക്രോ​സ്’, ‘കി​ഷ്‌​കി​ന്ധാ​കാ​ണ്ഡം’ എ​ന്നീ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​സി​ഫ് അ​ലി​യു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​ണ് അ​വ​രെ ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    മ​മ്മൂ​ട്ടി മി​ക​ച്ച ന​ട​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യാ​ൽ, വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ന് സ​ഹ​ന​ട​ൻ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ജൂ​റി പു​ര​സ്കാ​രം എ​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    ടൊ​വീ​നോ തോ​മ​സ് (എ.​ആ​ർ.​എം), ഫ​ഹ​ദ് ഫാ​സി​ൽ (ആ​വേ​ശം), ന​സ്ലി​ൻ (പ്രേ​മ​ലു) എ​ന്നി​വ​രും മി​ക​ച്ച അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഫൈ​ന​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഭി​നേ​ത്രി​ക​ളി​ൽ കാ​ൻ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ മി​ക​വു​കാ​ട്ടി​യ ‘ഓ​ൾ വി ​ഇ​മാ​ജി​ൻ ആ​സ് ലൈ​റ്റി’​ലെ (പ്ര​ഭ​യാ​യ് നി​ന​ച്ച​തെ​ല്ലാം) കേ​ന്ദ്ര​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​നി കു​സൃ​തി​യും ദി​വ്യ​പ്ര​ഭ​യും ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി. അ​ന​ശ്വ​ര രാ​ജ​ൻ (രേ​ഖാ​ചി​ത്രം), ജ്യോ​തി​ർ​മ​യി (ബോ​ഗെ​യ്ൻ വി​ല്ല), ഫാ​ത്തി​മ ഷം​ല ഹം​സ (ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ), സു​ര​ഭി ല​ക്ഷ്മി (എ.​ആ​ർ.​എം) എ​ന്നി​വ​രു​മു​ണ്ട്.

    മി​ക​ച്ച ചി​ത്രം, ജ​ന​പ്രി​യ ചി​ത്രം എ​ന്നീ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മ​ഞ്ഞു​മ്മ​ൽ ബോ​യ്സ്, ഓ​ൾ വി ​ഇ​മാ​ജി​ൻ ആ​സ് ലൈ​റ്റ്, പ്രേ​മ​ലു, ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ, വി​ക്ടോ​റി​യ, എ.​ആ​ർ.​എം എ​ന്നീ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ന​വാ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ബ​റോ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മി​ക​ച്ച സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യി ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ ഏ​ഴു​പേ​ർ എ​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. പ്രാ​ഥ​മി​ക ജൂ​റി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 38 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്, ന​ട​ൻ പ്ര​കാ​ശ് രാ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ അ​ന്തി​മ ജൂ​റി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

