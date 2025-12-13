ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽ.ഡി.എഫ് മുന്നേറ്റം; നഗരസഭകളിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് -LIVE UPDATES

ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽ.ഡി.എഫ് മുന്നേറ്റം; നഗരസഭകളിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് -LIVE UPDATEStext_fields
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്,ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽ.ഡി.എഫ് മുന്നേറ്റാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. കോർപ്പറേഷനുകളിൽ നിലവിൽ നാലിടത്ത് എൽ.ഡി.എഫ് മുന്നേറുമ്പോൾ എൻ.ഡി.എക്കും യു.ഡി.എഫിനും ഓരോയിടത്ത് മുന്നേറ്റമുണ്ട്. നഗരസഭകളിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്.
ഫലമറിയാൻ ‘ട്രെൻഡ്’
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കൃത്യവും സമഗ്രവുമായി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ ‘ട്രെൻഡ്’ വെബ്സൈറ്റിൽ തത്സമയം അറിയാം. https://trend.sec.kerala.gov.in, https://lbtrend.kerala.gov.in, https://trend.kerala.nic.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഫലം ലഭ്യമാവും. എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഫലം ജില്ല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ല പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപറേഷൻ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ച് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന വിധം സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകും.
LIVE UPDATES
- 13 Dec 2025 9:01 AM IST
ആന്തൂരിൽ ഒമ്പത് സീറ്റിൽ എൽ.ഡി.എഫ് ജയിച്ചു
- 13 Dec 2025 8:59 AM IST
കോർപറേഷൻ ലീഡ് നില
തിരുവനന്തപുരം: എൽ.ഡി.എഫ്- 5, യു.ഡി.എഫ്- 1. എൻ.ഡി.എ- 7
കൊച്ചി കോർപറേഷൻ: എൽ.ഡി.എഫ്- 8, യു.ഡി.എഫ്- 9, എൻ.ഡി.എ- 2
തൃശ്ശൂർ; എൽ.ഡി.എഫ്- 4, യു.ഡി.എഫ്- 7. എൻ.ഡി.എ- 6
കോഴിക്കോട്: എൽ.ഡി.എഫ്- 3, യു.ഡി.എഫ്- 1. എൻ.ഡി.എ-0
