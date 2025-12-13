Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 7:17 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 9:18 AM IST

    ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽ.ഡി.എഫ് മുന്നേറ്റം; നഗരസഭകളിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് -LIVE UPDATES

    Kerala Local Body Election
    തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്,ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽ.ഡി.എഫ് മുന്നേറ്റാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. കോർപ്പറേഷനുകളിൽ നിലവിൽ നാലിടത്ത് എൽ.ഡി.എഫ് മുന്നേറുമ്പോൾ എൻ.ഡി.എക്കും യു.ഡി.എഫിനും ഓരോയിടത്ത് മുന്നേറ്റമുണ്ട്. നഗരസഭകളിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്.

    ഫലമറിയാൻ ‘ട്രെൻഡ്’

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം കൃ​ത്യ​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ‘ട്രെ​ൻ​ഡ്’ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ത​ത്സ​മ​യം അ​റി​യാം. https://trend.sec.kerala.gov.in, https://lbtrend.kerala.gov.in, https://trend.kerala.nic.in എ​ന്നീ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഫ​ലം ല​ഭ്യ​മാ​വും. എ​ല്ലാ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഫ​ലം ജി​ല്ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ തി​രി​ച്ച് ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന വി​ധം സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    LIVE UPDATES

    Live Updates

    2025-12-13 01:47:33
    >Load More
