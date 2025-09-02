Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഹൃദയസ്തംഭന മരണം;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 10:57 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 10:57 PM IST

    ഹൃദയസ്തംഭന മരണം; സി.പി.ആർ പരിശീലനം പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കെ.ജി.എം.ഒ.എ

    text_fields
    bookmark_border
    CPR
    cancel
    camera_alt

    representation image

    കൊ​ച്ചി: യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ഹൃ​ദ​യ​സ്തം​ഭ​ന മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് കേ​ര​ള ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സേ​ഴ്​​സ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ജി.​എം.​ഒ.​എ).

    കാ​ർ​ഡി​യോ പ​ൾ​മ​ണ​റി റീ​സ​സി​റ്റേ​ഷ​ൻ (സി.​പി.​ആ​ർ) പോ​ലു​ള്ള ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷാ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക്കി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ നി​യ​മ​സ​ഭ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്‍റെ മ​ര​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഇ​താ​ണ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും സി.​പി.​ആ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത വി​ഷ​യ​മാ​ക്കി പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ത്ത​കു​റി​പ്പി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കൃത്യസമയത്ത് ശരിയായ വിധത്തിൽ നൽകുന്ന സി.പി.ആർ ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർമാരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് സമയോചിതമായി നൽകിയ സി.പി.ആറിലൂടെ ഒരു യുവ കെ.എസ്.ഇ.ബി. ജീവനക്കാരൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായ സംഭവം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടായാൽ ആദ്യത്തെ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽത്തന്നെ നൽകുന്ന ചികിത്സയാണ് ജീവനും മരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള അതിർവരമ്പ് നിർണയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, സി.പി.ആർ, മറ്റ് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷാ രീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ഓരോ ജീവനും അമൂല്യമാണ്. പൊതുജനങ്ങളിൽ സി.പി.ആറിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെയും അവർക്ക് തത്സംബന്ധമായ പരിശീലനം നൽകുന്നതിലൂടെയും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയസ്തംഭന മരണങ്ങൾ വലിയൊരളവുവരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരം പരിശീലന പരിപാടികൾ സമൂഹത്തിലെ പല വിഭാഗങ്ങൾക്കായി കെ.ജി.എം.ഒ.എ ഇതിനോടകം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും, വിഷയത്തിന് അടിയന്തിര പരിഗണന നൽകി ഇത് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    1. ഹൈസ്കൂളുകളിലും ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും സി.പി.ആർ ഒരു നിർബന്ധിത വിഷയമാക്കി പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

    2. വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർക്കായി സി.പി.ആർ പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക. ഇതിൽ കോളേജുകൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, റെസിഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷനുകൾ, വിവിധ യുവജന സംഘടനകൾ എന്നിവയുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക.

    3. തിരക്കുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും പരിപാടികളിലും ആവശ്യമായ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ കിറ്റുകളും Automated External Defibrillator (AED) പോലുള്ള ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുക.

    4. പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സി.പി.ആർ സംബന്ധിച്ച ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രചരണോപാധികൾ വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകൾ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Cardiac ArrestKGMOACPRSchool educationschool syllabusLatest News
    News Summary - kerala government medical officers association expresses concern over cardiac arrest deaths
    Similar News
    Next Story
    X