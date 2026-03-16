    date_range 16 March 2026 2:30 PM IST
    date_range 16 March 2026 2:30 PM IST

    തീപാറും പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി തലസ്ഥാനം

    മാ​റി​മ​റി​യു​ന്ന സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ന്നു​മുന്നണി​ക​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ ബ​ല​പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മാ​കും
    തീപാറും പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി തലസ്ഥാനം
    നേ​മ​ത്തെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ റോ​ഡ് ഷോ ​പാ​പ്പ​നം​കോ​ട് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ര​യും ത​ല​യും മ​റു​ക്കി ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്​ വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന ത​ല​സ്ഥാ​ന ജി​ല്ല​യി​ൽ​ മൂ​ന്നു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രി​ക ക​ടു​ത്ത​പോ​രാ​ട്ടം. 2021ൽ ​മൃ​ഗീ​യ​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല കൈ​യ​ട​ക്കി​യ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ ഇ​ക്കു​റി പ​ല മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളും ക​ടു​ക്കും. സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​രു​ദ്ധ​വി​കാ​രം പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യേ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റാ​ൻ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​ചാ​ര​ണം ക​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫും ബി.​ജെ.​പി​യും. 2021ൽ ​ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 14 സീ​റ്റി​ൽ 13 എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ വി​ജ​യ​​​ക്കൊ​ടി പാ​റി​ച്ചു. ഒ​രി​ട​ത്ത്​ മാ​​ത്ര​മാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. അ​ത്​ എം. ​വി​ൻ​സെ​ന്‍റി​ന്‍റെ കോ​വ​ളം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ജ​യ​മാ​ണ്.

    ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ്, ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്, വാ​മ​ന​പു​രം, അ​രു​വി​ക്ക​ര, ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം, വ​ട്ടി​യൂ​ർ​ക്കാ​വ്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം (സെ​ൻ​ട്ര​ൽ), നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര, പാ​റ​ശ്ശാ​ല, കോ​വ​ളം, വ​ർ​ക്ക​ല, നേ​മം, കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട എ​ന്നീ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​ൽ സി.​പി.​എം പ​ത്തി​ട​ത്തും ര​ണ്ടി​ട​ത്ത്​ സി.​പി.​ഐ​യും ഒ​രി​ട​ത്ത്​ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ഒ​രി​ട​ത്ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​മാ​ണ്​ ഉ​ള്ള​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, 2024 ൽ ​ന​ട​ന്ന ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ ര​ണ്ട്​ ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം കൊ​യ്തു. ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ അ​വ. 2025 ലെ ​ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ മു​ൻ​തൂ​ക്കം എ​ന്നു​പ​റ​യാം. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥി​തി ​കാ​ര്യ​മാ​യി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഒ​പ്പം ബി.​ജെ.​പി ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണ​വും പി​ടി​ച്ചു. അ​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്നു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ശ​ക്​​തി​ദു​ർ​ഗ​ങ്ങ​ള​യി തു​ട​രു​ന്ന ജി​ല്ല​യാ​ണ്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം. 2021 ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം, നേ​മം മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യൊ​ഴി​കെ മ​റ്റ്​ ഗ്രാ​മീ​ണ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നി​ല വ​​ള​രെ പ​രി​താ​പ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ വ​ലി​യ നെ​ഞ്ചി​ടി​പ്പാ​ണ്​ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 101 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ 29 ഇ​ട​ത്താ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. 20 ഇ​ട​ത്ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫും ര​ണ്ട്​ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ന്മാ​രും വി​ജ​യി​ച്ചു. ഇ​വി​ടെ ഒ​റ്റ​ക്ക്​ 50 സീ​റ്റ്​ നേ​ടി​യാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ച​ത്.

    നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര, നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്, ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, വ​ർ​ക്ക​ല എ​ന്നീ നാ​ല്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ത​ന്നെ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ വ​രു​ന്ന 28 ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ 15 ഇ​ട​ത്ത്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും​ 13 ഇ​ട​ത്ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫും വി​ജ​യി​ച്ചു. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 36 ഇ​ട​ത്ത്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും 25 ഇ​ട​ത്ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫും ആ​റി​ട​ത്ത്​ ബി.​ജെ.​പി​യും ഭ​ര​ണം കൈ​യാ​ളു​ന്നു. ​ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ആ​റി​ട​ത്ത്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും അ​ഞ്ചി​ട​ത്ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫും ഭ​ര​ണ​സാ​ര​ഥ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ മാ​റി​മ​റി​യു​ന്ന സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ മൂന്ന് മുന്നണി​ക​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ ബ​ല​പ​രീ​ക്ഷ​ണം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    ആവേശം നിറച്ച് റോഡ്ഷോയുമായി സ്ഥാനാർഥികൾ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തീ​യ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ സി.​പി.​ഐ​യും സി.​പി.​എ​മ്മും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു, 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​പ​ട്ടി​ക വ​രു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ചി​ത്രം തെ​ളി​യു​മെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി... വീ​ണ്ടു​മൊ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ണ് സം​സ്ഥാ​നം.

    പ്ര​ചാ​ര​ണാ​വേ​ശം ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ച്ച ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​ട​തു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ റോ​ഡ്ഷോ. സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ വ​ട്ടി​യൂ​ർ​കാ​വ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വി.​കെ. പ്ര​ശാ​ന്തി​ന്‍റെ റോ​ഡ്ഷോ എ.​കെ.​ജി സെ​ന്‍റ​റി​ൽ നി​ന്നാ​രം​ഭി​ച്ചു. ചു​വ​പ്പ് ബ​ലൂ​ണു​ക​ൾ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ താ​ള​മേ​ള​ത്തി​ന്‍റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ റോ​ഡ് ഷോ ​തു​ട​ങ്ങി. മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യും മ​ണ​ഡ​ല​ത്തി​ൽ റോ​ഡ് ഷോ ​ന​ട​ത്തി. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ ഓ​രോ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും സി.​പി.​ഐ, സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ റോ​ഡ്ഷോ​യു​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​രി​കി​ലെ​ത്തി.

    ഇ​ട​ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ശ​ക്ത​രാ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ ത​ന്നെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കാ​നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക്യാ​മ്പ്. ഓ​രോ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും ആ​രൊ​ക്കെ​യാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്ന​തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രു​ന്ന മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ഒൗ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​കും. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​വ​രി​ൽ പ​ല​രും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​തി​ലു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ വെ​ള്ള പൂ​ശി ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത് കൈ ​ചി​ഹ്ന​വും വ​ര​ച്ചു.

    ബി.​ജെ.​പി ക്യാ​മ്പി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വ​രം. ജി​ല്ല​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ടം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ല മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ശ​ക്ത​രാ​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ് രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക്യാ​മ്പി​ൽ അ​ണി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടം വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ പ​ല പാ​ർ​ട്ടി ക്യാ​മ്പു​ക​ളും സ​ജീ​വ​മാ​യി.

    ഇ​നി​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ വീ​റും വാ​ശി​യും നി​റ​ഞ്ഞ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റേ​താ​ണ്. കൊ​ണ്ടും കൊ​ടു​ത്തും മു​ന്ന‍ണി​ക​ൾ മു​ന്നേ​റു​മ്പോ​ൾ അ​ന്തി​മ വി​ജ​യം ആ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മെ​ന്ന​തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ക്തി തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന നാ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഇ​നി.

    News Summary - kerala assembly election 2026
    Similar News
