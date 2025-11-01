വോട്ടര്പട്ടിക തീവ്രപരിശോധന: ജനങ്ങളുടെ ഭീതി അകറ്റണം -കാന്തപുരംtext_fields
കോഴിക്കോട്: വോട്ടര്പട്ടിക തീവ്രപരിശോധന ജനങ്ങള്ക്കിടയിൽ ഭീതിയും ആശങ്കയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് പരിഹരിക്കാൻ അധികൃതർ തയാറാവണമെന്നും കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അർഹതപ്പെട്ടവർ പട്ടികയിൽനിന്ന് പുറത്തുപോകുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. എസ്.ഐ.ആറിന്റെ മറവിൽ പൗരത്വ പരിശോധനയാണ് യഥാർഥത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ന ഭീതിയും നിലനിൽക്കുന്നു.
വോട്ടർപട്ടിക കുറ്റമറ്റതാക്കാൻവേണ്ട പരിശോധന നടത്തുന്നതിൽ ആർക്കും എതിർപ്പില്ല. പക്ഷേ, അത്തരം നടപടികൾ സുതാര്യവും നീതിയുക്തവുമാകണം- കാന്തപുരം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
