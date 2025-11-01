Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 9:39 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 9:39 PM IST

    വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന: ജ​ന​ങ്ങ​ളുടെ ഭീതി അകറ്റണം -കാന്തപുരം

    വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന: ജ​ന​ങ്ങ​ളുടെ ഭീതി അകറ്റണം -കാന്തപുരം
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യി​ൽ ഭീ​തി​യും ആ​ശ​ങ്ക​യും സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്നും കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​പോ​കു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ പൗ​ര​ത്വ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന ഭീ​തി​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക കു​റ്റ​മ​റ്റ​താ​ക്കാ​ൻ​വേ​ണ്ട പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും എ​തി​ർ​പ്പി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, അ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സു​താ​ര്യ​വും നീ​തി​യു​ക്ത​വു​മാ​ക​ണം- കാ​ന്ത​പു​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:SIRKanthapuram AP Aboobacker Musliyar
