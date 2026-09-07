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    കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കും; രാജി അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി കെ. ജയകുമാർ

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    കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കും; രാജി അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി കെ. ജയകുമാർ
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    തി​രു​വ​ന​ന​ന്ത​പു​രം: ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​നു​യു​മാ​യു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ ഭി​ന്ന​ത​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ജി​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു എ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ നി​ഷേ​ധി​ച്ച് തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ. ദേ​വ​സ്വം​ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​നം ജ​യ​കു​മാ​ർ രാ​ജി​വ​ക്കാ​ൻ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​

    വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ദേ​വ​സ്വം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്ക് യാ​തൊ​രു അ​ടി​സ്ഥാ​ന​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു​തീ​ർ​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ന്ത്രി​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ഗാ​ർ​ഡി​നെ നി​യ​മി​ച്ച​ത് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്‌ അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ണ്. വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചി​ല​പ്പോ​ൾ നി​രാ​ശ ഉ​ണ്ടാ​കും. മ​ന്ത്രി​യും ബോ​ർ​ഡു​മാ​യി അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​തി​ൽ പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ് മ​ന​സി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും ജ​യ​കു​മാ​ർ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ രാ​ജി​വെ​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മി​ല്ല. കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടെ ഇ​റ​ങ്ങൂ- അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തൃ​പ്തി​യും വി​യോ​ജി​പ്പും ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പ​ല​ത​വ​ണ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ദേ​വ​സ്വം ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ന്ത്രി എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ തി​രു​വോ​ണ​ദി​വ​സ​ത്തെ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ മ​ന്ത്രി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ഒ​രേ​പ​ന്തി​യി​ൽ ര​ണ്ട് സ​ദ്യ വി​ള​മ്പി​യ​താ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​തൃ​പ്തി​ക്ക് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ തി​രു​വോ​ണ സ​ദ്യ​യി​ൽ ആ​ദ്യം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മ​ന്ത്രി​യെ ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. മ​ന്ത്രി​യെ ആ​രെ​ങ്കി​ലും തെ​റ്റി​ധ​രി​പ്പി​ച്ച​താ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ക​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ യോ​ഗ​ ശേ​ഷം പാ​ളി​ച്ച സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യി ജ​യ​കു​മാ​ർ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ജ​യ​കു​മാ​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​തും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ത്​ ത​ള്ളി​യ​തും.

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    News Summary - K. Jayakumar Dismisses Resignation Rumours
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