Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 9:57 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 9:57 PM IST

    രാഹുൽ മുങ്ങിയത് നടിയുടെ ചുവന്ന പോളോ കാറിൽ തന്നെ; സ്ഥിരീകരിച്ച് അന്വേഷണസംഘം, ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കടന്നതിന് തെളിവ്

    രാഹുൽ മുങ്ങിയത് നടിയുടെ ചുവന്ന പോളോ കാറിൽ തന്നെ; സ്ഥിരീകരിച്ച് അന്വേഷണസംഘം, ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കടന്നതിന് തെളിവ്
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​നി​ന്ന് മു​ങ്ങി​യ ചു​വ​ന്ന പോ​ളോ കാ​ർ സി​നി​മാ​ന​ടി​യു​ടേ​തു​ത​ന്നെ​യെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം. ചു​വ​ന്ന കാ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച സൂ​ച​ന.

    ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ നേ​താ​വ് സ​ഹാ​യി​ച്ചോ​യെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. പാ​ല​ക്കാ​ട് കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ​മേ​ട്ടി​ലു​ള്ള രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ ഫ്ലാ​റ്റി​ലെ കെ​യ​ർ​ടേ​ക്ക​റു​ടെ മൊ​ഴി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ചു​വ​ന്ന പോ​ളോ കാ​ർ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യാ​യി ഫ്ലാ​റ്റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ക്കു​ശേ​ഷം കാ​ർ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കെ​യ​ർ​ടേ​ക്ക​ർ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ ഭ​വ​ന​നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ ന​ടി​യു​ടേ​താ​ണ് ചു​വ​ന്ന കാ​റെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലു​ള്ള ന​ടി​യെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​നും നീ​ക്ക​മു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ നേ​രെ പോ​യ​ത് പൊ​ള്ളാ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന വി​വ​രം. ശേ​ഷം കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു. നിലവിൽ എം.​എ​ൽ.​എ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സി​ന് തെ​ളി​വ് ല​ഭി​ച്ച​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം.

    രാ​ഹു​ലി​നൊ​പ്പം കേ​സി​ലെ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യാ​യ ജോ​ബി ജോ​സ​ഫു​മു​ണ്ടെ​ന്നും വി​വ​ര​മു​ണ്ട്. അ​ദ്ദേ​ഹം ഫോ​ണു​ക​ളും സി​മ്മു​ക​ളും മാ​റ്റി മാ​റ്റി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​ക്ക് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചു.

    ഒളിവിൽ തുടർന്ന്​ രാഹുൽ; മുൻകൂർ ജാമ്യം ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

    പീഡനപരാതിയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്‍റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ വാദം അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ പരിഗണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ രാഹുൽ ഹരജി നൽകി. സ്വകാര്യത കണക്കിലെടുത്ത് വാദത്തിന് രഹസ്യ സ്വഭാവം വേണമെന്ന് രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ഒളിവിലുള്ള രാഹുലിനായി പൊലീസ് തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെയും പാലക്കാട്ടെയും ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതി‍ന്‍റെ തീയതി അടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ യുവതിയുടെ മൊഴിയിലുണ്ട്. ബലാത്സംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് വകുപ്പുകളും ഗർഭിണിയാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും പീഡിപ്പിച്ചെന്ന മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പും ചുമത്തിയാണ് കേസ്.

    താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ രാഹുൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവതിയുമായി നടത്തിയ വാട്സാപ് ചാറ്റുകൾ, ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ, യുവതിയും ഭർത്താവുമൊന്നിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയാണു രാഹുലിന്‍റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിക്കു കൈമാറിയത്.

