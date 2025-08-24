Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightആരോഗ്യകേരളത്തിന്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 6:57 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 6:57 AM IST

    ആരോഗ്യകേരളത്തിന് പുറത്തോ അന്തർസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ?

    text_fields
    bookmark_border
    87.7 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് കേ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല
    ആരോഗ്യകേരളത്തിന് പുറത്തോ അന്തർസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ?
    cancel

    മ​ല​പ്പു​റം: കു​ടി​യേ​റ്റ​സൗ​ഹൃ​ദ സം​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന ഖ്യാ​തി​യു​ള്ള​പ്പോ​ഴും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യ, 35 ല​ക്ഷം വ​രു​ന്ന അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടു​ന്ന​താ​യി പ​ഠ​ന​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ക​​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ ​ഗ്രാ​മീ​ണ​ത​ലം മു​ത​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും കേ​വ​ലം 3.9 ശ​ത​മാ​നം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ത് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​ഠ​നം പ​റ​യു​ന്നു. ഭാ​ഷാ​പ​ര​മാ​യ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ, ജോ​ലി​സ​മ​യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ അ​ട​ക്കു​ന്ന​ത്, ആ​രോ​ഗ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച അ​ജ്ഞ​ത, ക​ഠി​ന​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ, താ​മ​സ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ടു​സ്സ്, സ​മ​യ​ത്തി​ന് ചി​കി​ത്സ തേ​ടാ​ത്ത​ത് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​വ​ർ ഏ​റെ പി​റ​കി​ലാ​ണ്.

    വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന 1554 പേ​രി​ലാ​ണ് സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ, അ​സം, ബി​ഹാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ കി​ഴ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രാ​യ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും. ഇ​തി​ൽ 11 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​യി​ട്ടി​ല്ല. വെ​റും 9.8 ശ​ത​മാ​നം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യു​ള്ള​ത്. 87.7 ശ​ത​മാ​നം കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് കേ​ട്ടി​ട്ടു​പോ​ലു​മി​ല്ല. 1.5 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്കു മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    പ​കു​തി​യി​ല​ധി​കം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ആ​റു വ​രെ സ​ഹ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം മു​റി പ​ങ്കി​ടു​ന്നു. കാ​ൽ​ഭാ​ഗ​ത്തോ​ളം പേ​ർ ഇ​തി​ലും മോ​ശം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളിലാണ്. 28.8 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും മ​തി​യാ​യ ശു​ദ്ധ​വാ​യു ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത മു​റി​ക​ളി​ലാ​ണ് വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​സു​ഖം വ​ന്നാ​ൽ പോ​ലും 92.5 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക മു​റി ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​തി​ദി​നം 9-12 മ​ണി​ക്കൂ​റാ​ണ് ഇ​വ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ചി​ല​ർ 12 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​ക​വും ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്നു. കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ഇ​വ​രു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം ദു​ർ​ബ​ല​മാ​ണെ​ന്നും പ​ഠ​നം പ​റ​യു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​വ​ർ​ക്ക് പൊ​തു​വെ ന​ല്ല അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. 83 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും സ്വ​ന്തം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ൾ മി​ക​ച്ച​താ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​വി​ധാ​ന​മെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ‘കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ ല​ഭ്യ​ത​യി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സ്ഥാ​പ​ന​പ​ര​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വു​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ അ​നു​സ​ന്ദ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ റി​സ​ർ​ച് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​മാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ഡോ. ​എം.​വി. ബി​ജു​ലാ​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്​​റ്റി​ഗേ​റ്റ​റും ഡോ. ​സി.​ടി. അ​ര​വി​ന്ദ​കു​മാ​ർ, ഡോ. ​പി.​പി. നൗ​ഷാ​ദ്, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, ഡോ. ​രാ​ജേ​ഷ് മാ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ കോ ​ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. ന​വാ​സ് എം. ​ഖാ​ദ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു പ്രോ​ജ​ക്ട് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mental Healthsurveyhealth sectorMigrationinterstate workersLatest News
    News Summary - Interstate workers are outside Keralas health sector
    Similar News
    Next Story
    X