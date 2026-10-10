കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പോരാട്ടം കടുപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ സംഖ്യം; തിങ്കളാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധമെന്ന് കെ.സി വേണുഗോപാൽ

കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പോരാട്ടം കടുപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ സംഖ്യം; തിങ്കളാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധമെന്ന് കെ.സി വേണുഗോപാൽtext_fields
ആലപ്പുഴ: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജന്തർമന്തറിൽ സി.ജെ.പി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെതിരെ പോരാട്ടം കടുപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ സംഖ്യം. വോട്ടവകാശ സംരക്ഷണവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലെ സുതാര്യതയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ അറിയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ആശങ്കകളും കേരളത്തോടുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവഗണനയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാക്കുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവും ഉന്നയിച്ചു. ആലപ്പുഴയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് കെ.സി വേണുഗോപാലിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു. അവരുടെ നടപടികൾ ഒടുവിൽ രാഷ്ട്രീയ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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