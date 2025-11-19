Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    19 Nov 2025 8:03 AM IST
    19 Nov 2025 8:03 AM IST

    കോ​​​ഴി​​​ക്കോ​​​ട് കോ​​​ർ​​​പ​​​റേ​​​ഷ​​​നി​​​ൽ കെ. ​​റം​​ല​​ത്ത് മൂ​​ന്നാ​​ലി​​ങ്ക​​ലി​​ൽ ആ​​ർ.​​ജെ.​​ഡി സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി; തോ​​​മ​​​സ് മാ​​​ത്യു​​​വി​​​നെ പി​​​ൻ​​​വ​​​ലി​​​ച്ച് എ​​​ൽ.​​​ഡി.​​​എ​​​ഫ്

    കോ​​​ഴി​​​ക്കോ​​​ട് കോ​​​ർ​​​പ​​​റേ​​​ഷ​​​നി​​​ൽ കെ. ​​റം​​ല​​ത്ത് മൂ​​ന്നാ​​ലി​​ങ്ക​​ലി​​ൽ ആ​​ർ.​​ജെ.​​ഡി സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി; തോ​​​മ​​​സ് മാ​​​ത്യു​​​വി​​​നെ പി​​​ൻ​​​വ​​​ലി​​​ച്ച് എ​​​ൽ.​​​ഡി.​​​എ​​​ഫ്
    കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട്: കോ​​ർ​​പ​​റേ​​ഷ​​നി​​ൽ സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി നി​​ർ​​ണ​​യ​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട് മു​​സ്‍ലിം ലീ​​ഗു​​മാ​​യി ഇ​​ട​​ഞ്ഞ കൗ​​ൺ​​സി​​ല​​ർ കെ. ​​റം​​ല​​ത്ത് മൂ​​ന്നാ​​ലി​​ങ്ക​​ലി​​ൽ ആ​​ർ.​​ജെ.​​ഡി സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​യാ​​യി മ​​ത്സ​​രി​​ക്കും.

    നേ​​ര​​ത്തെ ആ​​ർ.​​ജെ.​​ഡി സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​യാ​​യി​​രു​​ന്ന തോ​​മ​​സ് മാ​​ത്യു​​വി​​നെ മാ​​റ്റി​​യാ​​ണ് എ​​ൽ.​​ഡി.​​എ​​ഫ് റം​​ല​​ത്തി​​നെ ഇ​​വി​​ടെ സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​യാ​​യി പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ച​​ത്. നി​​ല​​വി​​ൽ മൂ​​ന്നാ​​ലി​​ങ്ക​​ലി​​ലെ മു​​സ്‍ലിം ലീ​​ഗ് കൗ​​ൺ​​സി​​ല​​റാ​​യ റം​​ല​​ത്ത് സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ ഇ​​ടം ല​​ഭി​​ക്കാ​​ത്ത​​തി​​നെ തു​​ട​​ർ​​ന്ന് നോ​​ർ​​ത്ത് മ​​ണ്ഡ​​ലം വ​​നി​​താ ലീ​​ഗ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് സ്ഥാ​​നം രാ​​ജി​​വെ​​ച്ചി​​രു​​ന്നു.

    ചൊ​​വ്വാ​​ഴ്ച മു​​സ്‍ലിം ലീ​​ഗി​​ൽ​​നി​​ന്ന് രാ​​ജി​​വെ​​ച്ച് ആ​​ർ.​​ജെ.​​ഡി​​യി​​ൽ ചേ​​ർ​​ന്നാ​​ണ് സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​ത്വം പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ച​​ത്. റം​​ല​​ത്ത് മ​​ത്സ​​ര​​ത്തി​​ന് താ​​ൽ​​പ​​ര്യം അ​​റി​​യി​​ച്ചെ​​ങ്കി​​ലും ഇ​​തം​​ഗീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​തെ എ. ​​സ​​ഫ​​റി​​യെ​​യാ​​ണ് ലീ​​ഗ് സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​യാ​​ക്കി​​യ​​ത്.

    ആ​​ർ.​​ജെ.​​ഡി ഓ​​ഫി​​സി​​ൽ സം​​സ്ഥാ​​ന പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് എം.​​വി. ശ്രേ​​യാം​​സ്‌​​കു​​മാ​​ർ കെ. ​​റം​​ല​​ത്തി​​നും സ​​ഹ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ർ​​ക്കും പാ​​ർ​​ട്ടി അം​​ഗ​​ത്വം ന​​ൽ​​കി. സം​​സ്ഥാ​​ന ട്ര​​ഷ​​റ​​ർ എ​​ൻ.​​സി. മോ​​യി​​ൻ​​കു​​ട്ടി, പി. ​​കി​​ഷ​​ൻ​​ച​​ന്ദ്, തോ​​മ​​സ് മാ​​ത്യു, ജി​​ല്ല സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി വി.​​കെ. ശി​​വാ​​ന​​ന്ദ​​ൻ, അ​​ര​​ങ്ങി​​ൽ ഉ​​മേ​​ഷ്, കെ.​​എ​​ൻ. അ​​നി​​ൽ​​കു​​മാ​​ർ എ​​ന്നി​​വ​​ർ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തു.

    News Summary - In Kozhikode Corporation, K. Ramlath is the RJD candidate from Munnalingal; LDF withdraws Thomas Mathew
