ഐ.എഫ്.എഫ്.കെക്ക് ഇന്ന് സമാപനം; സുവർണ ചകോരം ആരുടെ കൈയിൽ?

cancel camera_alt ഐ.എഫ്.എഫ്‌.കെയിൽ കലാപരിപാടികളിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്ന ഡെലിഗേറ്റുകൾ. ടാഗോർ തിയറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​ട്ട്​ ദി​ന​രാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ശ്ശീ​ല​യി​ൽ ലോ​ക​കാ​ഴ്ച​യെ സ​മ്മാ​നി​ച്ച 29-ാമ​ത്‌ കേ​ര​ള രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​ക്ക്‌ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കൊ​ടി​യി​റ​ക്കം. ച​ല​ച്ചി​ത്ര​വി​രു​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​ർ​ക്കാ​വും മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​ത്തി​നു​ള്ള സു​വ​ർ​ണ ച​കോ​ര​മെ​ന്ന​താ​ണ് പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ദു​ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ അ​പ്പു​റം, ജ​യ​ൻ ചെ​റി​യാ​ന്‍റെ റി​ദം ഓ​ഫ് ദ​മ്മാം, ഫാ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ​യ​ട​ക്കം 14 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്കു​ള്ള സു​വ​ർ​ണ ച​കോ​ര​ത്തി​നാ​യി മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. ര​ജ​ത​ച​കോ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​വു​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് നാ​ലു​ല​ക്ഷം​രൂ​പ​യും ര​ജ​ത​ച​കോ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ത നേ​ടു​ന്ന ന​വാ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന പ്ര​തി​ഭ​ക്ക്​ മൂ​ന്നു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ല​ഭി​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് നി​ശാ​ഗ​ന്ധി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​വി​ധാ​യി​ക പാ​യ​ൽ ക​പാ​ഡി​യ​ക്കു​ള്ള സ്പി​രി​റ്റ് ഓ​ഫ് സി​നി​മ അ​വാ​ർ​ഡ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ശേ​ഷം സു​വ​ർ​ണ​ച​കോ​രം നേ​ടു​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ന​ട​ക്കും. അ​വ​സാ​ന​ദി​ന​മാ​യ ഇ​ന്ന് 11 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ഐ.എഫ്‌.എഫ്‌.കെ പരീക്ഷണ സിനിമകൾക്കുള്ള മികച്ച വേദി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യ്ക്ക് വി​ല​ക്കു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ മി​ക​ച്ച ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വേ​ദി​യാ​ണ് കേ​ര​ള രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ള​യെ​ന്ന് മീ​റ്റ്‌ ദ ​ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സം​വി​ധാ​യ​ക​രാ​യ ഫാ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജി​തി​ൻ ഐ​സ​ക് തോ​മ​സ്, ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ അ​ഭി​നേ​താ​വാ​യ അ​ഹ്‌​മ​ദ് ക​മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഏ​ഴാം​ദി​നം ടാ​ഗോ​ർ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന 29ാമ​ത് രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ള​യി​ലെ മീ​റ്റ് ദി ​ഡ​യ​റ​ക്ട്‌​ടേ​ഴ്‌​സ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ പ​തി​പ്പാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. കു​റ​ഞ്ഞ ചി​ല​വി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ചി​ത്ര​മാ​യി​ട്ടും 'പാ​ത്ത്'​ന് ല​ഭി​ച്ച മി​ക​ച്ച പ്രേ​ക്ഷ​ക പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ട​ന്ന് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ജി​തി​ൻ ഐ​സ​ക് തോ​മ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ന്നാ​നി​യി​ലെ അ​യ​ൽ​ക്കാ​രും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ചെ​റി​യൊ​രു സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ പ​രി​ശ്ര​മ​മാ​ണ് 'ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ'​യെ​ന്നും സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ലെ സ്‌​ത്രീ​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളാ​ണ്‌ താ​ൻ ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നും ഫാ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​യെ ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ് വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ സി​നി​മ നേ​രി​ടു​ന്ന സെ​ൻ​സ​ർ​ഷി​പ് പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ അ​ഭി​നേ​താ​വ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് ക​മ​ൽ സാം​സാ​രി​ച്ചു. പലതരം സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം 250ഓ​ളം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്ന് 10 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് പ്ര​യാ​സ​മേ​റി​യ പ്ര​ക്രി​യ​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​ല​യാ​ളം സി​നി​മ ഇ​ന്ന്‌ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ 14 സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക് വ​ലു​താ​ണെ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളം സി​നി​മ ടു​ഡേ വി​ഭാ​ഗം സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ജി​യോ ബേ​ബി. മി​ക​വാ​ർ​ന്ന ദേ​ശീ​യ, രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര സി​നി​മ​ക​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ മേ​ള​യി​ൽ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കു​മു​ന്നി​ലെ​ത്തി. നൂ​ത​ന​മാ​യ​തും പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും നി​ർ​മി​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യു​ള്ള​ത് സ്വ​ത​ന്ത്ര സി​നി​മ​ക​ളി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഭാ​രി​ച്ച പ​ണ​ച്ചെ​ല​വേ​റി​യ ഒ​ന്ന​ല്ല സി​നി​മ എ​ന്നു ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന കാ​മ​ദേ​വ​ൻ ന​ക്ഷ​ത്രം ക​ണ്ടു, വാ​ട്ട്‌​സി സോം​ബി എ​ന്നീ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ. ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ​യ്ക്കു വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം സി​നി​മ​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് മേ​ള​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. പ​ല​ത​രം സി​നി​മ​ക​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന നാ​ട്ടി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ട്. എ​ത്ര​പേ​ർ മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു എ​ന്ന​തി​നു​മ​പ്പു​റം എ​ത്ര പേ​ർ സി​നി​മ​ക​ൾ കാ​ണാ​ൻ ക​യ​റു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ് ചോ​ദ്യം. ആ ​ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​മാ​ണ് നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​ൽ പ്ര​ദ​ശ​നം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന സി​നി​മ​ക​ളെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 250 ഓ​ളം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 10 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് പ്ര​യാ​സ​മേ​റി​യ പ്ര​ക്രി​യ​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗം സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ശ്രു​തി ശ​ര​ണ്യം പ​റ​ഞ്ഞു. മെ​മ്മ​റീ​സ് ഓ​ഫ് എ ​ബേ​ണി​ങ് ബോ​ഡി, മാ​ലു, എ​ൽ​ബോ തു​ട​ങ്ങി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കി. ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​തും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ പോ​ലു​ള്ള സി​നി​മ​ക​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ട്. ജ​യ​ൻ ചെ​റി​യാ​ന്റെ റി​ഥം ഓ​ഫ് ദ​മാം പ്രേ​ക്ഷ​ക ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യെ​ന്നും ശ്രു​തി ശ​ര​ണ്യം പ​റ​ഞ്ഞു.സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഒ​രു കൂ​ട്ടം സി​നി​മ​ക​ളാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ നൗ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​തെ​ന്ന് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മി​റ്റി അം​ഗം ആ​ദി​ത്യ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ. ജാ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന സി​നി​മ​ക​ളും അ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്‌. ആ​ജൂ​ർ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ബ​ജ്ജി​ഗ ഭാ​ഷ​യെ ച​ല​ച്ചി​ത്രാ​സ്വാ​ദ​ക​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചു. ആ​ദി​വാ​സി സ്ത്രീ​യു​ടെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന ഹ്യൂ​മ​ൻ​സ് ഇ​ൻ ദ ​ലൂ​പ്പ് എ​ന്ന ചി​ത്ര​വും എ​ടു​ത്ത് പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. ആ​ധു​നി​ക​ത​യു​ടെ​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും വൈ​രു​ദ്ധ്യ​മാ​ണ് അ​ങ്ക​മ്മാ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​ദി​ത്യ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ പ​റ​ഞ്ഞു. IFFK concludes on friday- In whose hands is the golden ball