Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right"നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 1:45 PM IST

    "നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ സഹായിച്ചു, ഇപ്പോൾ എന്നെ എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തി";തിരുമല അനിലിന്‍റെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് പുറത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ സഹായിച്ചു, ഇപ്പോൾ എന്നെ എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തി;തിരുമല അനിലിന്‍റെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് പുറത്ത്
    cancel
    camera_alt

    തി​രു​മ​ല അ​നി​ലി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​കു​റി​പ്പ്‌

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ബി.​ജെ.​പി​യെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ തി​രു​മ​ല അ​നി​ലി​ന്റെ ആ​ത്മഹ​ത്യാ​ക്കു​റി​പ്പ്‌ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. ‘ന​മ്മു​ടെ ആ​ൾ​ക്കാ​രെ സ​ഹാ​യി​ച്ചു, പ​ല അ​വ​ധി പ​റ​ഞ്ഞ് പ​ണം തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും മ​റ്റു​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി’ എ​ന്ന വാ​ച​ക​മാ​ണ്‌ ബി.​ജെ.​പി​യെ വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്‌.

    ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക്​ കാ​ര​ണം ബാ​ങ്കി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണെ​ന്നും പ​ണം തി​രി​ച്ച​ട​യ്ക്കാ​ത്ത​ത് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നും ര​ണ്ട് പേ​ജു​ള്ള ക​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഭാ​ഗ​ത്തു ത​ന്നെ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പൊ​ളി​ഞ്ഞു. തി​രി​ച്ച​ട​വ് വൈ​കി​യി​ട്ടും മ​റ്റു ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​യി​ല്ല. എ​ഫ്.​ഡി ഇ​ട്ട​വ​ർ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം ചെ​ലു​ത്തി. തി​രി​ച്ച​ട​വി​ൽ പ​ല​രും കാ​ല​താ​മ​സം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി. ഒ​രു പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ വ​ല്ലാ​ത്ത മാ​ന​സി​കാ​ഘാ​തം നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ത​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യേ​യോ മ​ക്ക​ളെ​യോ ഇ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വേ​ട്ട​യാ​ട​രു​തെ​ന്നും കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം ത​മ്പാ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഭീ​ഷ​ണി​യെ​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തി​രു​മ​ല അ​നി​ൽ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ബി.​ജെ.​പി മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി.

    ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത് :

    ‘ഞാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ 12 വ​ർ​ഷ​മാ​യി വ​ലി​യ​ശാ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല ഫാം ​ടൂ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ്. എ​ന്നെ ഏ​ൽ​പി​ച്ച നാ​ൾ മു​ത​ൽ ഞാ​നും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മ​റ്റ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യും യാ​തൊ​രു വീ​ഴ്ച​യും വ​രു​ത്താ​തെ സം​ഘ​ത്തെ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ഇ​പ്പോ​ൾ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​രെ​യും എ​ഫ്.​ഡി കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും കൊ​ടു​ത്തു. നേ​ര​ത്തെ​പോ​ലെ ചി​ട്ടി​യി​ലു​ള്ള ദി​വ​സ​വ​രു​മാ​നം ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​യി. ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ഫ്.​ഡി ഇ​ട്ട ആ​ളു​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ പ​ണ​ത്തി​നാ​യി ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ്. ന​മു​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ധാ​രാ​ളം തു​ക​യു​ണ്ട്. ന​മ്മു​ടെ ആ​ൾ​ക്കാ​രെ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. മ​റ്റു ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്നും പോ​കാ​തെ പ​ല അ​വ​ധി പ​റ​ഞ്ഞ്‌ തി​രി​ച്ച​ട​യ്ക്കാ​ൻ കാ​ല​താ​മ​സം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി. താ​നോ സം​ഘ​ത്തി​ലെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യോ യാ​തൊ​രു ക്ര​മ​ക്കേ​ടും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ഫ്.​ഡി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ വ​രു​മ്പോ​ഴു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. എ​നി​ക്ക് മാ​ന​സി​ക​മാ​യി വ​ലി​യ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​മു​ണ്ട്. വി​ഷ​മം ഉ​ണ്ട്. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലും വ​ലി​യ മാ​ന​സി​ക വി​ഷ​മം വ​ലു​താ​ണ്. ഈ ​പ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും ഒ​രു ന​യാ​പൈ​സ ഞാ​ൻ ചെ​ല​വാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ൽ അ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ക​ണി​ക​പോ​ലും വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്റെ സ​ഹ​കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ടാ​യി, ഇ​തു​വ​രെ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ന​ന്ദി. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും എ​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് വി​ഷ​മം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ സ​ദ​യം ക്ഷ​മ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ഫ്.​ഡി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ വ​രു​ന്ന​വ​ർ കു​റ​ച്ച് സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്ക​ണം. തു​ക തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​വ​ര​വ​രു​ടെ പ​ണം തി​രി​ച്ചു ന​ൽ​കും. ഒ​രു പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ വ​ല്ലാ​തെ മാ​ന​സി​ക ആ​ഘാ​തം നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ന്നെ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. നി​ങ്ങ​ൾ പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ത് ഒ​രു സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ലാ​ണ്. അ​തി​ന്റെ എ​ഫ്.​ഡി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ത​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തൊ​ന്നും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. എ​നി​ക്ക് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​നാ​യി വ​ന്നു​പോ​യ​താ​ണ്’ എ​ന്ന്‌ എ​ഴു​തി​യ ശേ​ഷം ‘ചെ​ല​വി​നു​ള്ള പ​ണം വ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്’ എ​ന്നും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്‌.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:suicide noteBJP CouncilorSuicideTrivandrum News
    News Summary - "I helped our people, now everyone has isolated me"; Tirumala Anil's glorious statement released
    Similar News
    Next Story
    X