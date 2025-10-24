Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 7:28 AM IST

    ഹെലികോപ്റ്റർ താഴ്ന്നതിൽ വീഴ്ചയില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്

    ഹെലികോപ്റ്റർ താഴ്ന്നതിൽ വീഴ്ചയില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്
    തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ചക്രം ഹെലിപ്പാടിൽ താഴ്ന്ന സംഭവത്തിൽ സുരക്ഷ വീഴ്ചയില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്.

    ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്രയുടെ മേൽനോട്ടം വ്യോമസേനക്കായിരുന്നു. ലാൻഡിങ് ഉൾപ്പെടെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുകിയത് വ്യോമസേനയിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്‌ദരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ്.

    സംഭവം രാഷ്ട്രപതി ഭവനോ കേന്ദ്രസർക്കാരോ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയായി വിലയിരുത്തുകയോ ഇതേവരെ വിശദീകരണം ചോദിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പൊതുഭരണവകുപ്പും ഡി.ജി.പിയും വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ കൂടുതൽ നടപടിക്ക് പോകില്ലെന്നാണ് സൂചന.

    TAGS:home ministryDroupadi MurmuSabarimalaKerala
    News Summary - Home Ministry says no fault from state government in helicopter crash
