Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    20 Oct 2025 12:31 AM IST
    Updated On
    20 Oct 2025 12:31 AM IST

    ഹിജാബ് വിവാദം: കുട്ടിയെ കോടതി വിധി വരും വരെ സ്​കൂൾ മാറ്റുന്നില്ലെന്ന്​ പിതാവ്​; ര​ണ്ട്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ടി.​സി .ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ

    st reethas school
    പ​ള്ളു​രു​ത്തി: ഹി​ജാ​ബ് വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​യെ ഉ​ട​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ മാ​റ്റി​ല്ലെ​ന്ന് കു​ടും​ബം. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ന്തി​മ നി​ല​പാ​ട് അ​റി​ഞ്ഞ ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ പ​ള്ളു​രു​ത്തി സെ​ന്റ് റീ​ത്താ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റ്റാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന്​ കു​ടും​ബം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, ഹി​ജാ​ബ് വി​വാ​ദം ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ സ്കൂ​ൾ മാ​റാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി.

    ത​ന്‍റെ ര​ണ്ട്​ കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ മാ​റ്റു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​​ ജെ​സ്ന​യെ​ന്ന മാ​താ​വ്​ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഒ​ന്നി​ലും ര​ണ്ടി​ലും പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സെ​ന്റ് റീ​ത്താ​സ് സ്കൂ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് ടി.​സി വേ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഇ​വ​ർ സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി. ഇ​ത​ര മ​ത വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ടും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടും ക​ടു​ത്ത വി​ദ്വേ​ഷം സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ക്കും സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്കു​മി​ട​യി​ല്‍ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ള്‍ വ​ള​രു​ന്ന​ത് മ​ക്ക​ളു​ടെ ഭാ​വി ത​ക​ര്‍ക്കു​മെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ ടി.​സി​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​ന​മാ​യ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ടി.​സി ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തു​താ​യി ചേ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ പോ​കു​ന്ന സ്‌​കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​യു​മാ​യി ഫോ​ണി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ആ ​അ​നു​ഭ​വം ധൈ​ര്യം പ​ക​രു​ന്ന​താ​യും യു​വ​തി പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാ വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണ് സ്‌​കൂ​ളി​ന് ഉ​ള്ള​തെ​ന്നും മ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ഒ​രു പ്ര​യാ​സ​വും ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്നും ധൈ​ര്യ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞ​യ​ക്കാ​മെ​ന്നും തോ​പ്പും​പ​ടി ഔ​വ​ര്‍ ലേ​ഡീ​സ് കോ​ൺ​​വ​ന്റ് സ്‌​കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പി​ക പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി ഇ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത്ത​രം നി​ല​പാ​ടും സ​ന്മ​ന​സ്സു​മു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യ​ടു​ത്ത് മ​ക്ക​ള്‍ വ​ള​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹി​ജാ​ബ് ധ​രി​ച്ച​തി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ ഒ​രു പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​യോ​ട് സ്‌​കൂ​ള്‍ പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ലും പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സ്വീ​ക​രി​ച്ച സ​മീ​പ​നം ത​ങ്ങ​ളെ വ​ള​രെ​യേ​റെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഞാ​ന്‍ ഹി​ജാ​ബ് ധ​രി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണ്. ഹി​ജാ​ബ് ധ​രി​ച്ച ഒ​രു ചെ​റി​യ പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​യെ കാ​ണു​ന്ന​ത് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രി​ല്‍ ഭ​യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന ത​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ​യും സം​സ്‌​കാ​ര​ത്തെ​യും അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    മ​റ്റ് മ​ത വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ടും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടും ക​ടു​ത്ത വി​ദ്വേ​ഷം മ​ന​സ്സി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് സ്വ​ന്തം സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യോ​ട് ഈ ​രീ​തി​യി​ല്‍ പെ​രു​മാ​റി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​രം മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ക്കും സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്കു​മി​ട​യി​ല്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ള്‍ വ​ള​രു​ന്ന​ത് അ​വ​രു​ടെ ഭാ​വി​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ഹി​ജാ​ബ് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ കേ​സ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് കോ​ട​തി വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Hijab controversy: Father says he won't change his child's school until the court verdict
