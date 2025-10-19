Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    19 Oct 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    19 Oct 2025 11:37 PM IST

    ശിരോവസ്ത്ര വിലക്ക്: ഹൃദയവേദനയോടെ ആ സ്കൂളിൽനിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അനസിന്‍റെ രണ്ടു മക്കൾ

    നാ​ട്ടിൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​മുണ്ടാവാ​തി​രി​ക്കാ​നും മ​ക​ളു​ടെ ന​ല്ല ഭാ​വി​ക്കും വേ​ണ്ടിയെന്ന്
    ശിരോവസ്ത്ര വിലക്ക്: ഹൃദയവേദനയോടെ ആ സ്കൂളിൽനിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അനസിന്‍റെ രണ്ടു മക്കൾ
    അനസ്, സെന്‍റ് റീത്താസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ

    കൊ​ച്ചി: ‘ത​ട്ടം ധ​രി​ച്ച​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ എ​ന്‍റെ മ​ക​ൾ കേ​ൾ​ക്കാ​ത്ത പ​ഴി​ക​ളി​ല്ല. പ​റ​യു​ന്ന​ത് അ​നു​സ​രി​ക്കാ​ത്ത അ​ഹ​ങ്കാ​രി​യെ​ന്നും ധി​ക്കാ​രി​യെ​ന്നും അ​ധ്യാ​പി​ക വി​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് യൂ​നി​ഫോം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ആ​ർ​ട്സ് ഡേ​യു​ടെ അ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ൾ സ്കൂ​ളി​ൽ ത​ട്ടം ഇ​ട്ടു പോ​യ​ത്. അ​തു​വ​രെ എ​ന്നും സ്കൂ​ളി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് അ​ഴി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും നി​ന്നോ​ട് ഇ​തു പ​റ​യ​ണോ എ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ ചോ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്.’ പ​ള്ളു​രു​ത്തി സെ​ന്‍റ്​ റീ​ത്താ​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ ശി​രോ​വ​സ്ത്ര വി​ല​ക്കും അ​നു​ബ​ന്ധ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും​മൂ​ലം ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​ക വ്യ​ഥ​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന എ​ട്ടാം ക്ലാ​സു​കാ​രി​യു​ടെ പി​താ​വ് പി.​എം. അ​ന​സ്​ ഇ​തു പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ വേ​ദ​ന​യും രോ​ഷ​വും ക​ല​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ പൊ​ള്ളു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ സൈ​ബ​റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും അ​ല്ലാ​തെ​യു​മാ​യി നേ​രി​ടു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ, അ​ധി​ക്ഷേ​പ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ള്ളു​ല​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ആ ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യും കു​ടും​ബ​വും. സ്കൂ​ൾ പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച വ​ർ​ഗീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലും മ​നം​മ​ടു​ത്ത് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ​യും അ​തേ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന മ​ക​നെ​യും സ്കൂ​ൾ മാ​റ്റി​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് പി​താ​വ്. സൈ​ബ​റി​ട​ത്തി​ലെ അ​പ​രി​ചി​ത​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ചു​റ്റു​മു​ള്ള അ​ടു​പ്പ​ക്കാ​ർ​പോ​ലും അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും സ​മാ​ധാ​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ൻ പാ​ടു​പെ​ടു​ക​യാ​ണ് ആ ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി. പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ക്ഷ​ണി​ച്ച​തി​ൽ ന​ന്ദി​യു​ണ്ടെ​ന്നും നേ​ര​ത്തെ മു​ത​ൽ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ​യി​ൽ പ​ഠി​ച്ച​തി​നാ​ൽ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്കൂ​ളി​ൽ​ത​ന്നെ ചേ​രാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്നും അ​ന​സ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം എ​ട്ടാം ക്ലാ​സി​ലേ​ക്ക് മ​ക​ൾ​ക്കും അ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് മ​ക​നും സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ത​ട്ട​മി​ടാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നൊ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ലും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​മി​ല്ല. ത​ട്ട​മി​ടു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പ് മ​ക​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഭാ​ര്യ മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​യി മ​ക​ളെ ത​ട്ട​മി​ടാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് വാ​ക്കാ​ൽ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ അ​വ​ർ നി​ര​സി​ച്ചു. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് ആ​ർ​ട്സ് ഡേ​യി​ൽ ത​ട്ടം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച​തും പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​വാ​ൻ ക​ൽ​പി​ച്ച​തും. പി​റ്റേ​ന്നും ഇ​ത് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ഞാ​ൻ ചെ​ന്നു. ഇ​വി​ടു​ത്തെ ബൈ​ലോ അ​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​മെ​ന്ന് എ​ല്ലാ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​ക്കൊ​ണ്ടും ഒ​പ്പി​ടീ​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ താ​ന​ങ്ങ​നെ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത് കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്നാ​ൽ മ​ക​ളെ ടി.​സി വാ​ങ്ങി കൊ​ണ്ടു​പൊ​യ്​​ക്കോ​ളാം എ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി​യും ന​ൽ​കി. അ​ന്നേ​രം പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വ​ള​രെ മോ​ശ​മാ​യാ​ണ് സം​സാ​രി​ച്ച​ത്’ -അ​ന​സ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    അ​ന്നു രാ​ത്രി​ത​ന്നെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ഡി.​ഡി.​ഇ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. പ​ത്താം തീ​യ​തി ടി.​സി വാ​ങ്ങാ​ൻ പോ​യ​പ്പോ​ൾ ത​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​ന് മു​റി​വേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​വ​റ്റ​ക​ളോ​ടൊ​ന്നും സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ നി​ൽ​ക്ക​ണ്ട, അ​വ​ർ​ക്ക് മ​റ്റെ​വി​ടെ​യും പ്ര​വേ​ശ​നം കി​ട്ടാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ ര​ണ്ടാം വ​കു​പ്പി​ൽ ടി.​സി കൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ടേ​ക്കൂ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഒ​ര​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ. ഒ​രു ര​ക്ഷി​താ​വെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് അ​ത് താ​ങ്ങാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​യി​രു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ അ​വ​ളെ ക്ലാ​സി​ൽ ക​യ​റാ​നും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ കൂ​ടെ​നി​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തു​നി​ന്നും പ​ല​ത​രം സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സം​ഘ​ർ​ഷ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ന​മ്മ​ളാ​യി അ​തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്ക​രു​തെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എം.​പി​യു​ടെ​യും കെ. ​ബാ​ബു എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ​യും നി​ർ​ദേ​ശം. ത​ൽ​ക്കാ​ലം അ​വി​ടെ പ​ഠ​നം തു​ട​രൂ, പി​ന്നീ​ട് മാ​റ്റി​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി അ​ന​സ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മ​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട മാ​ന​സി​ക പീ​ഡ​നം മ​റ്റു കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ളോ​ട് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​പ്പെ​ട്ട് ചി​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്കൂ​ൾ മാ​റാ​ൻ ടി.​സി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ന​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭരണഘടന അവകാശം നിഷേധിക്കരുത് -ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: പ​ള്ളു​രു​ത്തി സെ​ന്‍റ് റീ​ത്താ​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ ശി​രോ​വ​സ്ത്രം ധ​രി​ച്ച​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ സം​ഭ​വം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ്യ​ക്തി​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ക​ടു​ത്ത ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി ഹി​ന്ദ് കേ​ര​ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​കെ. ഫാ​റൂ​ഖ്.

    ഓ​രോ പൗ​ര​നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​വും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളും പി​ന്തു​ട​രാ​നും അ​ത് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 25ാം വ​കു​പ്പ് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ, മു​സ്‌​ലിം സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ശ്വാ​സ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യ ശി​രോ​വ​സ്ത്ര ധാ​ര​ണ​ത്തെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യോ​ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പോ​ലു​ള്ള മൗ​ലി​ക അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​മാ​യി മ​ത​പ​ര​മാ​യ വ​സ്ത്ര​ധാ​ര​ണ​ത്തെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് പൗ​രാ​വ​കാ​ശ നി​ഷേ​ധ​വും പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​വു​മാ​ണ്.

    പ​ള്ളു​രു​ത്തി സെ​ന്റ് റീ​ത്താ​സ് സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട് തി​രു​ത്തു​ക​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച്, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​രാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ നി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ടി.​കെ. ഫാ​റൂ​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പി.ടി.എ പ്രസിഡന്‍റിനെതിരെ കമ്മിറ്റി അംഗം

    പ​ള്ളു​രു​ത്തി: സെ​ന്‍റ് റീ​ത്താ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ലെ ഹി​ജാ​ബ് വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ജോ​ഷി കൈ​ത​വ​ള​പ്പി​ൽ മ​ത​സ്പ​ർ​ധ വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്ന് കാ​ട്ടി പി.​ടി.​എ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം വി.​ഇ. ജ​മീ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്കും സൈ​ബ​ർ സെ​ല്ലി​നും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ശി​രോ​വ​സ്ത്രം ധ​രി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ പി.​ടി.​എ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വി​ൽ ആ​ലോ​ചി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​പ​ടി തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് തെ​റ്റാ​ണ്. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു തീ​രു​മാ​നം ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല.

    കേ​വ​ലം ത​ല​മ​റ​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​ടെ വാ​ദ​ത്തെ വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശ്നം വ​ഷ​ളാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ​ത്ത​ന്നെ ഇ​ക​ഴ്ത്തു​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും തി​രു​ത്താ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. പ​ക​രം കാ​സ പോ​ലു​ള്ള തീ​വ്ര​വ​ർ​ഗീ​യ​ത പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വ​ക്താ​വെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ രം​ഗ​ത്ത് വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ഡി.​ഇ.​ഒ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് സ്കൂ​ളി​ന് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട വേ​ട്ട​യാ​ട​ലു​ണ്ടാ​യി എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി ജോ​ഷി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​ക്കാ​ൻ പി.​ടി.​എ ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത​താ​യി ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വും പ​രാ​തി​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പി.​ടി.​എ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യു​ടെ മി​നി​റ്റ്സ്, യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രു​ടെ ഹാ​ജ​ർ പ​ട്ടി​ക, പി.​ടി.​എ​യു​ടെ ബൈ​ലോ എ​ന്നി​വ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

