വെന്തുരുകി കേരളം: 12 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്, വ്യാഴാഴ്ച വരെ ജാഗ്രതാ നിർദേശം
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചൂട് കടുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഉയർന്ന താപനില തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ 12 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ട താപനിലയേക്കാൾ 2°C മുതൽ 3°C വരെ ചൂട് കൂടാനാണ് സാധ്യത. പാലക്കാട്, കൊല്ലം ജില്ലയില് ഉയര്ന്ന താപനില 38 °C വരെയും പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, തൃശൂര്, എറണാകുളം ജില്ലകളില് 37°C വരെയും രേഖപ്പെടുത്താന് സാധ്യതയുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് ഉയര്ന്ന താപനില 36°C വരെയും ഉയരാന് (സാധാരണയെക്കാള് 2 to 3°C വരെ കൂടുതല്) സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ചൂട് വർധിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനാൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഉയർന്ന താപനിലയും വായുവിലെ ഈർപ്പവും ഒത്തുചേരുന്നതിനാൽ സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥതയും ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മലയോര മേഖലകൾ ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ അസഹനീയമായ ചൂടും വിയർപ്പും അനുഭവപ്പെടുക. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും നിർജ്ജലീകരണം സംഭവിക്കാതെ നോക്കുകയും വേണം.
നിർദേശങ്ങൾ
- ഉയര്ന്ന ചൂട് സൂര്യാഘാതം, സൂര്യാതപം, നിര്ജലീകരണം തുടങ്ങി നിരവധി ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകും.
- പകല് 11 മുതല് 3 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് നേരിട്ട് ശരീരത്തില് കൂടുതല് സമയം തുടര്ച്ചയായി സൂര്യപ്രകാശം ഏല്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
- ദാഹമില്ലെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് തുടരുക. പരമാവധി ശുദ്ധജലം കുടിക്കുക.
- നിര്ജലീകരണമുണ്ടാക്കുന്ന മദ്യം, കാപ്പി, ചായ, കാര്ബണേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകള് തുടങ്ങിയ പാനീയങ്ങള് പകല് സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക.
- അയഞ്ഞ, ഇളം നിറത്തിലുള്ള കോട്ടണ് വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കുക.
- പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള് പാദരക്ഷകള് ധരിക്കുക. കുടയോ തൊപ്പിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.
- പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളമായി കഴിക്കുക. ORS ലായനി, സംഭാരം തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
- മാര്ക്കറ്റുകള്, കെട്ടിടങ്ങള്, മാലിന്യശേഖരണ-നിക്ഷേപ കേന്ദ്രങ്ങള് (ഡംപിങ് യാര്ഡ്) തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില് തീപിടിത്തങ്ങള് വര്ധിക്കാനും വ്യാപിക്കാനുമുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഫയര് ഓഡിറ്റ് നടത്തേണ്ടതും കൃത്യമായ സുരക്ഷാ മുന്കരുതല് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇവയോട് ചേര്ന്ന് താമസിക്കുന്നവരും സ്ഥാപനങ്ങള് നടത്തുന്നവരും പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
- ചൂട് അധികരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് കാട്ടുതീ വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വനമേഖലയോട് ചേര്ന്ന് താമസിക്കുന്നവരും വിനോദ സഞ്ചാരികളും പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങള് ഒഴിവാക്കണം. വനം വകുപ്പിന്റെ നിര്ദേശങ്ങള് കര്ശനമായി പാലിക്കണം.
- വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളവും ക്ലാസ്സ് മുറികളില് വായു സഞ്ചാരവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. പരീക്ഷാക്കാലമായാല് പരീക്ഷാഹാളുകളിലും ജലലഭ്യത ഉറപ്പാക്കണം.
- കുട്ടികള്ക്ക് കൂടുതല് വെയിലേല്ക്കുന്ന അസംബ്ലികളും മറ്റ് പരിപാടികളും ഒഴിവാക്കുകയോ സമയക്രമീകരണം നടത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കുട്ടികളെ വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂളുകള് 11 am മുതല് 3 pm വരെ കുട്ടികള്ക്ക് നേരിട്ട് ചൂട് ഏല്ക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
- കിടപ്പ് രോഗികള്, പ്രായമായവര്, ഗര്ഭിണികള്, കുട്ടികള്, ഭിന്നശേഷിക്കാര്, മറ്റ് രോഗങ്ങള് മൂലമുള്ള അവശത അനുഭവിക്കുന്നവര് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങള് പകല് 11 മണി മുതല് 3 മണി വരെ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏല്ക്കാതെയിരിക്കാന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത്തരം വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് എളുപ്പത്തില് സൂര്യാഘാതം ഏല്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ഇവരുടെ കാര്യത്തില് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തേണ്ടതാണ്.
- പൊതുപരിപാടികള്, സമ്മേളനങ്ങള് എന്നിവ നടത്തുമ്പോള് പങ്കെടുക്കുന്നവര്ക്ക് ആവശ്യമായ കുടിവെള്ളം, തണല് എന്നിവ ലഭ്യമാണെന്ന് സംഘാടകര് ഉറപ്പുവരുത്തുക. പകല് 11 മുതല് വൈകുന്നേരം 3 വരെ കഴിവതും സമ്മേളനങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക.
- നിര്മാണത്തൊഴിലാളികള്, കര്ഷകത്തൊഴിലാളികള്, വഴിയോരക്കച്ചവടക്കാര്, മറ്റേതെങ്കിലും കാഠിന്യമുള്ള ജോലികളില് ഏര്പ്പെടുന്നവര് എന്നിവര് ജോലി സമയം ക്രമീകരിക്കുക. ജോലിയില് ആവശ്യമായ വിശ്രമം ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
- കുട്ടികളെയോ വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളെയോ പാര്ക്ക് ചെയ്ത വാഹനങ്ങളില് ഇരുത്തി പോകാന് പാടില്ല.
- അസ്വസ്ഥകള് അനുഭവപ്പെട്ടാല് ഉടനെ വിശ്രമിക്കുകയും വൈദ്യസഹായം തേടുകയും ചെയ്യുക.
