Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 7:12 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 7:12 AM IST

    അതിസുരക്ഷ നമ്പർ പ്ലേറ്റ്: സിംഗിൾബെഞ്ച്​ ഉത്തരവ്​ ശരിവെച്ച്​ ഹൈകോടതി ഡിവിഷൻബെഞ്ച്

    അതിസുരക്ഷ നമ്പർ പ്ലേറ്റ്: സിംഗിൾബെഞ്ച്​ ഉത്തരവ്​ ശരിവെച്ച്​ ഹൈകോടതി ഡിവിഷൻബെഞ്ച്
    കൊ​ച്ചി: കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ ടൈ​പ് അ​പ്രൂ​വ​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ള്ള നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ തു​ട​ർ​അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ 2019 ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​നു​മു​മ്പ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തി​സു​ര​ക്ഷ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​വി​​ല്ലെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച്. ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച്​ ന​ൽ​കി​യ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യ സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ​ശ​രി​വെ​ച്ചാ​ണ്​ ചെ​ന്നൈ മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ൻ​സ് ഇ​ന്ത്യ ക​മ്പ​നി ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ലി​ൽ ചീ​ഫ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ അ​മി​ത് റാ​വ​ൽ, ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​വി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും ​വ്യ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന്​ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ന്യാ​യ​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വ്. സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വ് അ​തി​സു​ര​ക്ഷ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ്കീം ​ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​പ്പീ​ലി​ലെ വാ​ദം. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ തു​ട​ർ​അ​നു​മ​തി വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ല്ലെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

