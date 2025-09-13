Begin typing your search above and press return to search.
    പനി വൈറലാണ്, വേണം ജാഗ്രത

    ഭീ​തി​യാ​യി എ​ലി​പ്പ​നി കേ​സു​ക​ൾ
    പനി വൈറലാണ്, വേണം ജാഗ്രത
    മ​ല​പ്പു​റം: മ​ഴ മാ​റി നി​ന്ന​തോ​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​നി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സാം​ക്ര​മി​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 9019 പേ​രാ​ണ് പ​നി​ക്ക് ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​ത്. 48 പേ​ർ​ക്ക് ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി​യും 48 പേ​ർ​ക്ക് മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്ത​വും ബാ​ധി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മാ​ത്രം ജി​ല്ല​യി​ൽ 14 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​ഞ്ച് പേ​ർ​ക്ക് ഡെ​ങ്കി​യും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ​നി ബാ​ധി​ച്ച് ബു​ധ​നാ​ഴ്​​ച മാ​ത്രം 1686 പേ​ർ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. പൂ​​​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ, കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, മ​ല​പ്പു​റം ബെ​ൽ​റ്റി​ൽ മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം വ്യാ​പ​നം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ലേ​റി​യ ഈ ​വ​ർ​ഷം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ല്ലാം അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലോ മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലോ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത് വ​ന്ന​വ​രി​ലാ​ണ്.

    എ​ലി​പ്പ​നി: ജി​ല്ല​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം 14 മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ

    ജി​ല്ല​യി​ൽ എ​ലി​പ്പ​നി ബാ​ധ​യും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​ഞ്ച് പേ​രെ എ​ലി​പ്പ​നി സം​ശ​യ​ത്താ​ൽ അ​ഡ്മി​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ മൂ​ന്ന് പേ​ർ​ക്ക് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഒ​മ്പ​ത്​ കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തി​ൽ ഏ​ഴ്​ പേ​ർ​ക്ക്​ എ​ലി​പ്പ​നി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 20 ഓ​ളം എ​ലി​പ്പ​നി കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ത​ല​വേ​ദ​ന​യോ​ട് കൂ​ടി​യ പ​നി​യും ശ​രീ​ര​വേ​ദ​ന​യു​മാ​ണ് എ​ലി​പ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ​ണം. രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ക​ണ്ണി​ൽ ചു​വ​പ്പ് നി​റ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ചി​കി​ത്സ നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​വ​രാ​ണ് രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​രി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലും. പ്രാ​യ​ഭേ​ദ​മ​ന്യെ ആ​ർ​ക്കും എ​ലി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ക്കാം.

    ല​ക്ഷ​ണം കാ​ണു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ത​ന്നെ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​പ​ക​ട​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഈ ​മാ​സം മാ​ത്രം ഏ​ഴ് പേ​രാ​ണ് എ​ലി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ച്ച് മ​രി​ച്ച​ത്. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം 14 എ​ലി​പ്പ​നി മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി. 14 മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ലി​പ്പ​നി ബാ​ധ മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യം

    • വ്യ​ക്തി ശു​ചി​ത്വ​വും പ​രി​സ​ര ശു​ചി​ത്വ​വും കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ക
    • വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഡ്രൈ ​ഡേ ആ​ച​രി​ക്കു​ക. കൊ​തു​കി​ന്റെ​യും മ​റ്റും ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക.
    • കി​ണ​റു​ക​ളും കു​ടി​വെ​ള്ള സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യു​ക
    • ശ​രി​യാ​യ ബൂ​ട്ടു​ക​ളും കൈ​യു​റ​ക​ളും മാ​സ്കു​മി​ല്ലാ​തെ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട​രു​ത്
    • ശു​ചീ​ക​ര​ണ ശേ​ഷം കൈ​ക​ളും അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളും സോ​പ്പി​ട്ട് ന​ന്നാ​യി ക​ഴു​കു​ക
    • വീ​ട്ടി​ൽ ക​ഴി​ച്ച് ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം തു​റ​ന്നി​ട​രു​ത്
    • പ​നി മ​റ്റു​ള്ള​വ​രി​ലേ​ക്ക് പ​ക​രു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ട​പെ​ഴ​കു​മ്പോ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ക
    • ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​കം ചെ​യ്യു​വാ​നും ക​ഴി​ക്കു​വാ​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ശു​ദ്ധ​ജ​ല​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ക​ഴു​കു​ക
    • തി​ള​പ്പി​ച്ചാ​റ്റി​യ വെ​ള്ളം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഐ​സ് മാ​ത്രം പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക
    • മ​ണ്ണു​മാ​യും മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും സ​മ്പ​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ലേ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന എ​ലി​പ്പ​നി പ്ര​തി​രോ​ധ ഗു​ളി​ക​യാ​യ ഡോ​ക്സി​സൈ​ക്ലി​ൻ, ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന അ​ള​വി​ലും രീ​തി​യി​ലും ക​ഴി​ക്ക​ണം
    TAGS:HealthLeptospirosismalappuram districtviral fever
