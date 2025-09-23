Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 8:01 AM IST

    ആരോഗ്യ, ലൈഫ്​ ഇൻഷുറൻസ്: ഉപഭോക്താവിന് നേട്ടം

    ആരോഗ്യ, ലൈഫ്​ ഇൻഷുറൻസ്: ഉപഭോക്താവിന് നേട്ടം
    ആരോഗ്യ - ലൈഫ്​ ഇൻഷുറൻസ്​ മേഖലയിൽ 18 ശതമാനം ആയിരുന്ന ചരക്കുസേവന നികുതി തിങ്കളാഴ്ചമുതൽ പൂജ്യമായി മാറി. ഇന്നലെ മുതൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്​ പോളിസികൾ എടുക്കുന്നവർക്കും പോളിസി പുതുക്കുന്നവർക്കും നേരത്തേ ചേർന്ന്​ തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ പണമടച്ച്​ വരുന്നവർക്കും​ അടക്കുന്ന പ്രീമിയം തുകക്ക്​ ജി.എസ്​.ടി ഒഴിവായികിട്ടും. നേരത്തേ ചേർന്ന്​ പ്രതിമാസം തവണ അടക്കുന്ന സ്കീമിൽ 1000 രൂപ വീതം തവണ അടക്കുന്നയാൾക്ക്​ 180 രൂപ കുറച്ച്​ 820 രൂപ അടച്ചാൽ മതിയാകും.

    ഇൻഷുറൻസ്​ റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ്​ ഡെവലപ്​മെന്‍റ്​ അതോറിട്ടി ഓഫ്​ ഇന്ത്യ (ഐ.ആർ.ഡി.എ.ഐ) അംഗീകാരമുള്ള 24 കമ്പനികളാണ്​ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്​ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്​. 10 കമ്പനികൾ ലൈഫ്​ ഇൻഷുറൻസ്​ മേഖലയിലുമുണ്ട്​. ഇരുവിഭാഗത്തിലുമുള്ള പോളിസികൾക്ക്​ ജി.എസ്​.ടി ഒഴിവായിട്ടുണ്ട്​. ഇപ്പോൾ ഉപഭോക്താവ് പോളിസിയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രീമിയവും അതിന് മുകളിൽ 18 ശതമാനം ജി.എസ്.ടിയും അടച്ചുവന്നിരുന്നു. 10,000 രൂപ പ്രീമിയമുള്ള പോളിസിക്ക്​ 11,800 അടക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഇനി 10,000 അടച്ചാൽ മതി.

    അടിസ്ഥാന പോളിസിയോടൊപ്പം അധികമായി ചേർത്ത്​ വാങ്ങുന്ന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്ലാനുകളായ റൈഡറുകൾ എന്ന്​ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പോളിസികളും മെച്യൂരിറ്റി ബെനിഫിറ്റ്​ ഇല്ലാത്ത ടേം ഇൻഷുറൻസ്​ പോളിസികളും നികുതിരഹിതമാകും.

    ഇൻഷുറൻസ്​ സംരക്ഷണവും സേവിങ്സ്​ ഘടകവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എൻഡോവ്മെന്റ്, യുലിപ്സ്​ (യൂനിറ്റ്​ ലിങ്ക്​ഡ്​ ഇൻഷുറൻസ്​ പ്ലാനുകൾ) തുടങ്ങിയ സേവിങ്സ് പ്ലാനുകളിൽ മുമ്പ് ജി.എസ്.ടി കാരണം നഷ്ടമാകുന്ന തുക ഇനി നഷ്ടമാകില്ല. ആ തുകകൂടി നിക്ഷേപത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തരം പോളിസികളിൽ ചേരുന്നവർക്ക്​ ലഭിക്കുന്ന യൂനിറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുമെന്ന്​ എൽ.ഐ.സി സീനിയർ ബ്രാഞ്ച്​ മാനേജർ വിജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. എൽ.ഐ.സിയുടെ ഒരുകോടിയോളം രൂപയുടെ പോളിസിയായ ജീവൻ അമറിന്‍റെ വാർഷിക പ്രിമിയം 40,271 രൂപക്ക് പകരം ജി.എസ്​.ടിയായ 6143 രൂപ കുറച്ച്​ 34,128 രൂപ അടച്ചാൽ മതിയാകും. എൽ.ഐ.സിയുടെ അമൃത്​ബാൽ, യുവ ടേം, ജീവൻ ലാഭ്​, ജീവൻ ഉത്സവ്​, നാവ്​ ജീവൻ ശ്രീ, ജീവൻ ശാന്തി എന്നീ പോളിസികൾ തിങ്കളാഴ്ചമുതൽ നികുതിരഹിതമായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒറ്റത്തവണ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പെൻഷൻ പ്ലാനുകളുടെ 1.8 ശതമാനം ജി.എസ്​.ടിയും ഒഴിവാക്കപ്പെടും.

    ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് (ഐ.ടി.സി) നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ അവർ അടിസ്ഥാന പ്രീമിയം വർധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ, മാർക്കറ്റ് മത്സരം കാരണം ഉപഭോക്താവിന് ലഭിക്കുന്ന ലാഭം 15-18 ശതമാനം എന്ന പരിധിയിൽ ആവാം.



    ജി.എസ്​.ടി ഒഴിവാകുന്ന ഇനങ്ങൾ

    • വ്യക്തിഗത ആരോഗ്യ പോളിസികളിൽപെടുന്ന എല്ലാ റീട്ടെയിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളും
    • ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ പോളിസികളിൽപെടുന്ന കുടുംബ കവറേജ് പദ്ധതികൾ
    • സീനിയർ സിറ്റിസൺ പോളിസികളിൽപെടുന്ന പ്രായമായ വ്യക്തികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ
    • വ്യക്തിഗത പോളിസികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ രോഗ റൈഡറുകൾ
    • വ്യക്തിഗത പോളിസികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത അപകട റൈഡറുകൾ


    ജി.എസ്​.ടിയിൽനിന്ന്​ ഒഴിവാകാത്തവ

    • ഗ്രൂപ് ഇൻഷുറൻസ്​ പോളിസികൾ (ജീവനക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്യുന്നതുപോലുള്ള കോർപറേറ്റ്​ ഗ്രൂപ് പോളിസികൾ, സംഘടനാ ഗ്രൂപ്​ പോളിസികൾ)
    • വാഹനാപകട പോളിസികൾ
    • പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കവർ
    • ചെയ്യുന്ന പോളിസികൾ
    • ലൈഫ്​, ആരോഗ്യ, റീ ഇൻഷുറൻസ്​ (ഇൻഷുറൻസ്​ കമ്പനികൾ അവരുടെ റിസ്ക്​ കുറക്കുന്നതിനായി അവരുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ ഇൻഷ്വർ ചെയ്യുന്നത്​) ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ഇൻഷുറൻസ്​ പോളിസികളും
    News Summary - Health and life insurance: Benefits for the consumer
