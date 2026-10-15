ഇടുക്കിയിൽ നാളെ ഹർത്താൽ; പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചു

ഇടുക്കിയിൽ നാളെ ഹർത്താൽ; പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ഭൂമി പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നാളെ സി.പി.എം ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നടത്താനിരുന്ന ഹയർ സെക്കന്ററി ഒന്നാം വർഷ (പ്ലസ് വൺ) ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചു. ഹർത്താൽ മൂലം വിദ്യാർഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാവുന്ന യാത്രാസൗകര്യ തടസ്സങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കാൻ പരീക്ഷാ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചത്. പരീക്ഷയുടെ പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കും.
രാവിലെ ആറു മുതൽ വൈകിട്ട് ആറു വരെയാണ് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹർത്താലിൽ നിന്ന് ആശുപത്രി, പാൽ, പത്രം തുടങ്ങിയ അവശ്യ സർവ്വീസുകളെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നെടുങ്കണ്ടത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേള, അടിമ വ്യാപാര നിരോധനത്തിന്റെ ഇരുനൂറാം വാർഷിക ആഘോഷ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന പി.ആർ.ഡി.എസ് വാഹനങ്ങൾ, ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെയും മറ്റ് മേഖലകളിലെയും വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഹർത്താലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
ജില്ലയിലെ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല (Eco-Sensitive Zone) പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രദേശവാസികൾക്കിടയിലുള്ള വലിയ ആശങ്കകളും കടസ്ട്രൽ മാപ്പിലെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും അടിയന്തരമായി പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് പാർട്ടി പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭൂമിക്കുമേലുള്ള അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും ഉറപ്പാക്കാനും സർക്കാരും അധികൃതരും ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സി.പി.എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.
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