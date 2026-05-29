Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഹാപ്പിലാന്‍റ് അപകടം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 May 2026 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 29 May 2026 9:36 AM IST

    ഹാപ്പിലാന്‍റ് അപകടം: ചെയർമാന്‍ അടക്കം നാല് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു, സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ അമ്യൂസ്മെന്‍റ് പാർക്കുകളിലും പരിശോധന

    text_fields
    bookmark_border
    ഹാപ്പിലാന്‍റ് അപകടം: ചെയർമാന്‍ അടക്കം നാല് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു, സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ അമ്യൂസ്മെന്‍റ് പാർക്കുകളിലും പരിശോധന
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം വെമ്പായത്തെ ‘ഹാപ്പിലാൻഡ്’ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിൽ റൈഡ് തകർന്നുവീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ശക്തമായ നടപടിയിലേക്ക് പൊലീസ്. പാർക്കിന്‍റെ ചെയർമാന്‍, സൂപ്പർവൈസർ, സ്വിങ് ചെയർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച ഓപ്പറേറ്റർ, ഇലക്ട്രീഷ‍്യന്‍ തുടങ്ങിയ നാല് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. വെഞ്ഞാറമൂട് പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്. സംഭവത്തിന്‍റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ അമ്യൂസ്മെന്‍റ് പാർക്കുകളിലും പരിശോധന നടത്താന്‍ സർക്കാർ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.

    ഇന്നലെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം ആറ് പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. പാർക്കിലെ ജയന്റ് വീൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി താഴേക്ക് പതിച്ചായിരുന്നു അപകടം. 30ഓളം പേർ ജയന്റ് വീലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം. റൈഡിന്റെ വെൽഡിങ് പൊട്ടിയതാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് നിഗമനം. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ആറ് പേരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:amusement parkKerala NewsaccidentnewsThiruvanathapuram
    News Summary - Happyland Accident: Case registered against four people including the chairman; inspections to be conducted in all amusement parks across the state
    Similar News
    Next Story
    X