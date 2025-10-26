Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:26 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:26 PM IST

    പി.​എം ശ്രീ​യി​ലെ സര്‍ക്കാര്‍ നയം മാറ്റം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഡല്‍ഹി യാത്രക്ക് ശേഷം -വി.ഡി. സതീശൻ

    പി.​എം ശ്രീ​യി​ലെ സര്‍ക്കാര്‍ നയം മാറ്റം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഡല്‍ഹി യാത്രക്ക് ശേഷം -വി.ഡി. സതീശൻ
    കൊ​ച്ചി: പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​യം കീ​ഴ്മേ​ൽ മ​റി​ഞ്ഞ​ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഡ​ൽ​ഹി യാ​ത്ര​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡ​ല്‍ഹി​യി​ല്‍ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ​യും അ​മി​ത്ഷാ​യെ​യും ക​ണ്ട​ത് പ​ത്താം തീ​യ​തി​യാ​ണ്. പി.​എം ശ്രീ ​ഒ​പ്പി​ട്ട​ത് പ​തി​നാ​റാം തീ​യ​തി. പ​ത്തി​ന് ഡ​ല്‍ഹി​യി​ല്‍ എ​ന്ത് ഡീ​ലാ​ണ് ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​യ​ണം.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ആ​ര് ബ്ലാ​ക്ക്‌​മെ​യി​ല്‍ ചെ​യ്തു. 22ന് ​മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സി.​പി.​ഐ എ​തി​ര്‍ത്ത​പ്പോ​ള്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യും മി​ണ്ടാ​തി​രു​ന്നു. ഒ​പ്പ​മു​ള്ള മ​ന്ത്രി​മാ​രോ​ട് പോ​ലും ക​ള്ള​ത്ത​രം കാ​ണി​ച്ചു.

    ന​യം കീ​ഴ്‌​മേ​ല്‍ മ​റി​ഞ്ഞ​ത് പ​ത്താം തീ​യ​തി​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ്. എം.​എ ബേ​ബി പോ​ലും അ​റി​ഞ്ഞി​ല്ല. സി​താ​റാം യെ​ച്ചൂ​രി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​ങ്ങ​നെ ന​ട​ക്കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. എം.​എ ബേ​ബി വി​ധേ​യ​നാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന ഘ​ട​കം തീ​രു​മാ​നി​ക്കും എ​ന്നാ​ണ് ബേ​ബി പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ല്‍ സി.​പി.​എം ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് ഒ​രു ന​യ​മി​ല്ലേ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു.

    Show Full Article
