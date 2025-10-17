Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 7:11 AM IST

    ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലെ സ്വർണംപൂശിയ പാളികൾ ഇന്ന്​ ഘടിപ്പിക്കും

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്​ മു​ന്നി​ലെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ പാ​ളി​ക​ൾ തു​ലാ​മാ​സ പൂ​ജ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട തു​റ​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. പ​തി​വി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ നേ​ര​ത്തേ ന​ട​തു​റ​ന്ന്​ വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലോ​ടെ​യാ​കും ജോ​ലി​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴി​നാ​ണ്​ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നാ​യി ഇ​വ അ​ഴി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. ചെ​ന്നെ​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ശേ​ഷം 21ന്​ ​ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ച്ചു. താ​ന്ത്രി​ക അ​നു​മ​തി​യും ഹൈ​കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി​യും ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് പാ​ളി​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ശ​ബ​രി​മ​ല, മാ​ളി​ക​പ്പു​റം മേ​ൽ​ശാ​ന്തി​മാ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പും ന​ട​ക്കും. തു​ലാ​മാ​സ പൂ​ജ​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സ​മാ​യ 22ന് ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു ശ​ബ​രി​മ​ല ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:devaswam boardSabarimalaKerala
