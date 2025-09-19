Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 7:15 AM IST

    അസമിൽ നടക്കുന്നത് വംശഹത്യ -സോളിഡാരിറ്റി

    Thoufeeq Mampad
    സോളിഡാരിറ്റി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ തൗഫീഖ് മമ്പാട്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​നു​കീ​ഴി​ൽ അ​സ​മി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് വം​ശ​ഹ​ത്യ​യാ​ണെ​ന്ന് സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തൗ​ഫീ​ഖ് മ​മ്പാ​ട്. ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ രാ​ജി​ൽ കി​ട​പ്പാ​ടം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ധു​ബ്രി ജി​ല്ല​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മു​സ്‍ലിം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് അ​സ​മി​ലെ ഹി​ന്ദു​ത്വ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ രാ​ജി​ലൂ​ടെ കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ച്ച​ത്. മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ ക​ട​ക​ളും വീ​ടു​ക​ളും ത​ക​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    1950ക​ൾ മു​ത​ൽ അ​സ​മി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ക​യും എ​ല്ലാ രേ​ഖ​ക​ളു​മു​ള്ള മു​സ്‌​ലിം​ക​ളും പൗ​ര​ത്വം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു കൊ​ല്ലു​ന്നു. പു​റം​ലോ​ക​ത്തു നി​ന്ന് ആ​രെ​യും ഇ​ര​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ധു​ബ്രി, ല​ഖിം​പൂ​ർ, ന​ൽ​ബാ​രി, ഗോ​ൾ​പു​ര തു​ട​ങ്ങി​യ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ധു​ബ്രി ജി​ല്ല​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഗോ​ൾ​പാ​റ ജി​ല്ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മാ​ത്രം മൂ​ന്ന് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി.

    ഹ​സീ​ല ബീ​ൽ എ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് 2025 ജൂ​ൺ 16ന് 680​ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി. അ​ഷു​ഡു​ബി റ​വ​ന്യൂ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ജൂ​ലൈ 12ന് 1084 ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും രാ​ഖ്യാ​സി​നി പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 23ന് ​നി​ര​വ​ധി ക​ട​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ കാ​ൻ​വാ​സ് ഷീ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ കാ​ര​ണം മു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​തി​നെ​തി​രെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രൂ​പ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും തൗ​ഫീ​ഖ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. യാ​ത്രാ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഷ​ബീ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, പി.​എം. സ​ജീ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
