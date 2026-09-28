Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    മുത്തങ്ങയിൽ കാറും പിക്കപ്പും കൂട്ടിയിടിച്ച് നാലുപേർക്ക് പരിക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    മുത്തങ്ങയിൽ കാറും പിക്കപ്പും കൂട്ടിയിടിച്ച് നാലുപേർക്ക് പരിക്ക്
    cancel
    camera_alt

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: ദേ​ശീ​യ പാ​ത 766ലെ ​മു​ത്ത​ങ്ങ ത​ക​ര​പാ​ടി​യി​ൽ കാ​റും പി​ക്ക​പ്പും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്. ബ​ത്തേ​രി താ​ലൂ​ക്ക് ഓ​ഫി​സി​ലെ ജൂ​നി​യ​ര്‍ സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ (50), അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യും അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ ഗ​വ. വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ പ്രി​യ (43), മ​ക​ൾ അ​സ്ന (15), സ്കൂ​ളി​ലെ മ​റ്റൊ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ അ​ജീ​ഷ് കു​മാ​ർ (42) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    മൈ​സൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ർ എ​തി​രെ വ​ന്ന പി​ക്ക​പ്പ് വാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് 2.30 ഓ​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ലെ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Four Injured in Muthanga Collision
    Next Story
    X