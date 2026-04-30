    date_range 30 April 2026 6:47 AM IST
    date_range 30 April 2026 6:47 AM IST

    ഇനി നാലുനാൾ ദൂരം, നാലിൽ മിഴിനട്ട് കേരളം; പോ​ളി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് ആ​ഴ്ച​ക​ൾ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ആ​വേ​ശം ഒ​ട്ടും ചോ​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യം നെ​ഞ്ചി​ടി​പ്പോ​ടെ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന വി​ധി​ദി​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ഇ​നി നാ​ലു നാ​ൾ ദൂ​രം. ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ തി​രു​ത്തോ തു​ട​ർ​ച്ച​യോ എ​ന്ന​റി​യാ​നു​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ മേ​യ്​ നാ​ലി​ന്​ സ​മാ​പി​ക്കും.

    കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന പോ​ളി​ങ്ങി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ടെ നൂ​ലി​ഴ​കീ​റി​യും വോ​ട്ടു​ഗ​തി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം ചി​ക​ഞ്ഞും സാ​ധ്യ​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്ര​യും നാ​ളെ​ങ്കി​ൽ, പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​യ ജ​ന​വി​ധി അ​രി​കി​​​​ലെ​ത്തി​യ​തി​​​ന്‍റെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​നി മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ. 10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​തു​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ അ​ന്ത്യം കു​റി​ച്ച്​ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക്യാ​മ്പ്. എ​ക്സി​റ്റ് പോ​ൾ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്ക് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ള​ർ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​രെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഗ്രൂ​പ്​ പോ​രി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴി​മാ​റു​ന്ന​തി​ന്​ വ​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം സാ​ക്ഷി​യാ​യി. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ന്ത്യ​ശാ​സ​നം മു​ത​ൽ സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സി​നെ സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ വ​രെ ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി.

    അ​പ്പോ​ഴും ഡീ​ൽ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യെ ത​ള​ച്ചി​ട്ടും മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ അ​ഞ്ച്​ വ​മ്പ​ൻ ഗ്യാ​ര​ന്‍റി​ക​ളി​ൽ ജ​ന​വി​ശ്വാ​സ​മാ​ർ​ജി​ച്ചും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ​തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ്​ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്. മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ നേ​രി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച സാ​ക്ഷാ​ത്​​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​ട​തു​ക്യാ​മ്പി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യാ​ശ.

    സി​റ്റി​ങ്​ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാം കി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കൈ​വി​ട്ട​വ​ക്ക്​ പ​ക​രം പു​തി​യ​വ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത്​ 45ന്​ ​സ​മീ​പ​ത്തേ​ക്ക്​ എ​ത്താ​മെ​ന്ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ സി.​പി.​എം പ്ര​തീ​ക്ഷ. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ കൂ​ടി പൂ​രി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച സാ​ധ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള വി​ഷ​യം ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​തു​പോ​ലെ പ​രി​​ക്കേ​ൽ​പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ മു​ന്ന​ണി ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ബി.​ജെ.​പി​യാ​ക​ട്ടെ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​ക്കു​റി സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​റി​യു​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​റ​ച്ചു​വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. 20 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വോ​ട്ടു​വി​ഹി​തം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നി​റ​ങ്ങി​യ ബി.​ജെ.​പി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 12.47ലേ​ക്ക്​ ത​ല​കു​ത്തി വീ​ണ​തി​ന്‍റെ പ​രി​ക്കും ഇ​ക്കു​റി തീ​ർ​ക്ക​ണം.

    പോ​ളി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് ആ​ഴ്ച​ക​ൾ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ആ​വേ​ശം ഒ​ട്ടും ചോ​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഫ​ലം അ​ടു​ക്കു​ന്തോ​റും ആ​കു​ല​ത​ക​ളും ക​ണ​ക്കൂ​ട്ട​ലു​ക​ളും പാ​ര​മ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ്.

    വി​ജ​യ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഒ​ട്ടും പി​ന്നി​ല​ല്ലെ​ന്ന് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ നേ​രി​യ ഭ​യ​വും അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​വും നി​ഴ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ത​ല​നാ​രി​ഴ കീ​റി​യു​ള്ള രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​പ്പു​റ​മാ​ണ്​ ജ​ന​വി​ധി​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ ഈ ​നെ​ഞ്ചി​ടി​പ്പി​ന് കാ​ര​ണം. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വോ​ട്ടു​ക​ൾ മ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന ഭ​യ​വും പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ അ​ല​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ശ​ബ്ദ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ആ​രെ തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്ന​ത് പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​തം.

    TAGS: election result, Kerala, Kerala Assembly Election 2026, Thiruvananthapuram
    News Summary - Four days left, Kerala is on the verge of a landslide; Weeks after polling, the excitement in the political camps has not waned at all
