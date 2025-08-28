Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 7:11 AM IST

    ജോർജ്​ കുര്യന്​ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി; ‘ഭരണാധികാരികൾ ഇത്ര അൽപത്തം കാണിക്കരുത്’

    George Kurian, G.R. Anil
    ജോർജ് കുര്യൻ, ജി.ആർ. അനിൽ 

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം:​ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ ന​ൽ​കു​ന്ന ഓ​രോ മ​ണി അ​രി​യും ‘മോ​ദി അ​രി’​യാ​ണെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജ്​ കു​ര്യ​ന്‍റെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ന്​ ക​ണ​ക്ക്​ നി​ര​ത്തി മ​റു​പ​ടി​യു​മാ​യി മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ല്‍ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍ ഇ​ത്ര അ​ല്‍പ​ത്തം കാ​ണി​ക്കാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ത്​ രാ​ജ​വാ​ഴ്ച​യൊ​ന്നു​​മ​​ല്ലെ​ന്നും മ​​ന്ത്രി തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു. പ​ണ്ട് രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ ഭ​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ അ​ന്ന​ദാ​താ​വാ​യ പൊ​ന്നു​ത​മ്പു​രാ​ന്‍ എ​ന്ന്​ പ​റ​യാ​റു​ള്ള​ത്​ പോ​ലെ​യാ​ണ്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ളം കേ​ര​ള​ത്തോ​ട്​ നി​ർ​ദ​യ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റു​ന്ന ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​റും രാ​ജ്യ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ്ര​കാ​രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പാ​സാ​ക്കി​യ 2013 ലെ ​ഭ​ക്ഷ്യ ഭ​ദ്ര​ത നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ല്‍കു​ന്ന​താ​ണ് റേ​ഷ​ന്‍. അ​ത​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ്. ഒ​രു ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ​യും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ഔ​ദാ​ര്യ​മ​ല്ല. 2013 ദേ​ശീ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​ഭ​ദ്ര​ത നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ള്‍ 57 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം പേ​ർ സാ​ർ​വ​ത്രി​ക റേ​ഷ​ന്‍ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​ത്താ​യി. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഭ​ക്ഷ്യ​ധാ​ന്യ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി നി​ര​ന്ത​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത്. അ​ത് നി​ഷേ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​രു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ് -മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘ക​ണ്ണീ​രൊ​പ്പാ​ൻ ന​ൽ​കി​യ അ​രി​ക്കും പ​ണം പി​ടി​ച്ചു​വാ​ങ്ങി’

    ദു​ര​ന്ത​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ൽ​കി​യ അ​രി​ക്കും പ​ണം പി​ടി​ച്ചു​വാ​ങ്ങി​യെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ. 2018ല്‍ ​ഓ​ഖി ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 3,555 മെ​ട്രി​ക് ട​ണ്‍ അ​രി സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഈ ​അ​രി കി​ലോ ഗ്രാ​മി​ന് 23.38 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​നു​ള്ള വി​ല​യാ​യ 8.31 കോ​ടി രൂ​പ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ കേ​ന്ദ്രം വാ​ങ്ങി.

    2018ലെ ​പ്ര​ള​യ സ​മ​യ​ത്തെ 89540 മെ​ട്രി​ക് ട​ണ്ണി​ന്റെ വി​ല​യാ​യ 205.8 കോ​ടി രൂ​പ​യും കോ​വി​ഡ് സ​മ​യ​ത്ത് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത 3.05 ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് ട​ണ്‍ അ​രി​യു​ടെ വി​ല​യാ​യ 649 കോ​ടി രൂ​പ​യും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധ​പൂ​ർ​വം വാ​ങ്ങി. ഓ​ണ​ത്തി​ന്​ മു​ന്‍ഗ​ണ​നേ​ത​ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് എ​ട്ടു​രൂ​പ 30 പൈ​സ​ക്ക് അ​ഞ്ചു​കി​ലോ അ​രി​യെ​ങ്കി​ലും ഓ​ണ​ത്തി​ന് അ​ധി​ക​മാ​യി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും നി​ര​സി​ച്ചു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

