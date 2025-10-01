Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഭക്ഷ്യവകുപ്പിന്‍റെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 6:52 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 6:52 AM IST

    ഭക്ഷ്യവകുപ്പിന്‍റെ ഉത്തരവ് കാറ്റിൽപ്പറന്നു; ചൊവ്വാഴ്ച അടച്ചിട്ടത് 500ൽപരം റേഷൻകടകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    • ആയിരക്കണക്കിന് കാർഡുടമകൾക്ക് സെപ്റ്റംബറിലെ റേഷൻ വിഹിതം നഷ്ടമായി
    • സെപ്റ്റംബറിലെ റേഷൻ ലഭിച്ചത് 76 ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രം
    ഭക്ഷ്യവകുപ്പിന്‍റെ ഉത്തരവ് കാറ്റിൽപ്പറന്നു; ചൊവ്വാഴ്ച അടച്ചിട്ടത് 500ൽപരം റേഷൻകടകൾ
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മാ​സാ​വ​സാ​ന ദി​ന​മാ​യ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച റേ​ഷ​ൻ ക​ട​ക​ൾ തു​റ​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ് ലം​ഘി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് റേ​ഷ​ൻ ക​ട​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ അ​ട​ച്ചി​ട്ടു. 500ഓ​ളം റേ​ഷ​ൻ ക​ട​ക​ളാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​തെ അ​ട​ച്ചി​ട്ട​ത്. ഇ​തോ​ടെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കാ​ർ​ഡു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തെ റേ​ഷ​ൻ വി​ഹി​തം ന​ഷ്ട​മാ​യി. മാ​സാ​വ​സാ​ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ർ​ഡു​ട​മ​ക​ളും റേ​ഷ​ൻ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​പ്പ​റ്റു​ന്ന​ത്.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് വ​രെ റേ​ഷ​ൻ ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ധി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ പൊ​തു അ​വ​ധി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച റേ​ഷ​ൻ ക​ട​ക​ൾ തു​റ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തെ വി​ത​ര​ണം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യോ​ടെ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഭ​ക്ഷ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫീ​സി​ൽ നി​ന്ന് ജി​ല്ല സ​പ്ലൈ ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കും താ​ലൂ​ക്ക് സ​പ്ലൈ ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കും അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​അ​റി​യി​പ്പ് മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ക്കാ​തെ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ക​ട​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കെ.​ഹി​മ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10.50വ​രെ 13,914 റേ​ഷ​ൻ​ക​ട​ക​ളി​ൽ 13,404 എ​ണ്ണ​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മ​ണി​ക്ക് ശേ​ഷം അ​ത് 13,334 ക​ട​ക​ളാ​യി ചു​രു​ങ്ങി. രാ​ത്രി ഏ​ഴു​മ​ണി​വ​രെ ക​ട​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മ​യം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രി​ക്കെ വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ഓ​ടെ ത​ന്നെ 750 ഓ​ളം ക​ട​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. ഇ​തോ​ടെ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലെ റേ​ഷ​ൻ വി​ത​ര​ണം കേ​വ​ലം 76 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്ര​മാ​യി ഒ​തു​ങ്ങി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മാ​സ​ത്തെ റേ​ഷ​ൻ​വി​ത​ര​ണം നാ​ലി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ration shopGovernment of KeralaFood MinisterFood departmentMinister GR Anil
    News Summary - Food Department's order goes unheeded; more than 500 ration shops closed on Tuesday
    Similar News
    Next Story
    X