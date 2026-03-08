Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 March 2026 11:02 PM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 11:02 PM IST

    കോൺഗ്രസിൽ ഒറ്റ പേരുകാരുടെ ഒന്നാംഘട്ട പട്ടികയായി; പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി സ്ക്രീ​നി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഡ​ല്‍ഹി​ക്ക് തി​രി​ച്ചു

    കോൺഗ്രസിൽ ഒറ്റ പേരുകാരുടെ ഒന്നാംഘട്ട പട്ടികയായി; പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി സ്ക്രീ​നി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഡ​ല്‍ഹി​ക്ക് തി​രി​ച്ചു
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ഒ​റ്റ പേ​രു​കാ​രു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ​ട്ടി​ക​ക്ക്​ സ്‌​ക്രീ​നി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ന്‍ മി​സ്ത്രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ചേ​ര്‍ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ല്‍കി​യ​ത്. സ്‌​ക്രീ​നി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഡ​ല്‍ഹി​ക്ക്​ തി​രി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഡ​ല്‍ഹി​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ സ​മി​തി പ​ട്ടി​ക സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യും. സ​മി​തി​കൂ​ടി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ​ട്ടി​ക​ക്ക്​ അ​ന്തി​മ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​കും.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ​ട്ടി​ക ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. സി​റ്റി​ങ്​ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ര്‍ക്ക്​ പു​റ​മെ പ്ര​മു​ഖ​രെ​യും ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​രെ​യും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ്, മ​ഹി​ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് അ​ട​ക്കം പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ക്കെ​ല്ലാം പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ന​ല്‍കി​യെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ജാ​തി-​മ​താ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും സ​മ​തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ പാ​ലി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട​ത്രേ.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഹോ​ട്ട​ൽ വി​വാ​ന്ത​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ന്‍ മി​സ്ത്രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സ്‌​ക്രീ​നി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ അ​ന്തി​മ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി ഡ​ല്‍ഹി​ക്ക് പോ​യി. ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി 50 പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക നേ​ര​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വം ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​റ്റ​പ്പേ​രു​കാ​രെ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. സ്‌​ക്രീ​നി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ല്ല. പു​തു​യു​ഗ​യാ​ത്ര​ക്ക്​ ശേ​ഷം സ​തീ​ശ​ന്‍ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തേ​ക്ക്​ പോ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ്​​ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ​ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡി.​സി.​സി​ക​ളും വി​വി​ധ സ​ര്‍വേ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ളും ന​ല്‍കി​യ പേ​രു​ക​ള്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

