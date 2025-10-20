Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 1:52 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 1:52 PM IST

    ഫീൽഡ്​ ജീവനക്കാർക്ക്​ ഓഫിസിൽ അദർ ഡ്യൂട്ടി; വനംവകുപ്പിൽ ‘സേഫ്​’ ആയി സ്വാധീനക്കാർ

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ- സം​ഘ​ട​നാ പി​ടി​പാ​ട്​
    ഫീൽഡ്​ ജീവനക്കാർക്ക്​ ഓഫിസിൽ അദർ ഡ്യൂട്ടി; വനംവകുപ്പിൽ ‘സേഫ്​’ ആയി സ്വാധീനക്കാർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ-​സം​ഘ​ട​ന സ്വാ​ധീ​നം മു​ത​ലാ​ക്കി​ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ൽ ഫീ​ൽ​ഡ്​ ഡ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ്യേ​ണ്ട​വ​ർ അ​ദ​ർ ഡ്യൂ​ട്ടി എ​ടു​ത്ത്​ ഓ​ഫി​സി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ വ്യാ​പ​കം. പ​ല റേ​ഞ്ചു​ക​ളി​ലും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ സ്വാ​ധീ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ഫീ​ൽ​ഡ്​ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​യി ഇ​വ​ർ ‘സേ​ഫ്​’ ആ​കു​ന്നു. ഇ​ത്​ ഗു​രു​ത​ര ച​ട്ട​ലം​ഘ​ന​മെ​ന്ന്​ 2018, 2019, 2020 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വ​നം​വ​കു​പ്പ്​ ഇ​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ ത​ന്നെ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഫീ​ൽ​ഡ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും അ​ദ​ർ​ഡ്യൂ​ട്ടി അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്. അ​താ​ണ്​ ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വ​ന​സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സെ​ക്​​ഷ​ൻ ഫോ​റ​സ്റ്റ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രെ​യും (എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഒ), ബീ​റ്റ്​ ഫോ​റ​സ്റ്റ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​രെ​യും (ബി. ​എ​ഫ്.​ഒ) അ​ദ​ർ​​ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി തി​രി​കെ​വി​ളി​ച്ച്​ അ​ത​ത്​ റേ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ ഫീ​ൽ​ഡ് ജോ​ലി​ക്ക്​ നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​.

    കൂ​ടാ​തെ, ഇ​ത്​ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചും ഇ​ത്ത​രം ആ​ൾ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​യി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഫീ​ൽ​ഡി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഏ​തൊ​രു​വീ​ഴ്​​ച​ക്കും മേ​ലു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യാ​കു​മെ​ന്നും ക​ർ​ശ​ന​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തെ​ല്ലാം അ​പ്പാ​ടെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​ല റേ​ഞ്ചു​ക​ളി​ലും ഫീ​ൽ​ഡ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ അ​ദ​ർ ഡ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ്​​തു​വ​രു​ന്ന​ത്. ക്ലാ​ർ​ക്കു​മാ​ർ​ക്ക്​ സ​മാ​ന​മാ​യി ജോ​ലി​യി​ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​വ​രി​ൽ പ​ല​രും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട നൈ​റ്റ്​ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക​ളും ചെ​യ്യാ​റി​ല്ല.

    സ്വാ​ധീ​ന​വും സം​ഘ​ട​നാ​പി​ന്തു​ണ​യും മു​ത​ലാ​ക്കി​യാ​ണ്​​ ഇ​വ​ർ ഇ​ള​വു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത​ത്രേ. മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​രി​ക്കെ ഫീ​ൽ​ഡ്​​ത​ല ജോ​ലി​ക്ക്​ ത​ന്നെ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​റ​വ്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധ​യാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം ച​ട്ട​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ദ​ർ​ഡ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ അ​ഞ്ചു​വ​രെ മാ​ത്രം ജോ​ലി​ചെ​യ്ത്​ പോ​വു​ക​യാ​ണ്​ പ​തി​വ്. അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്ക്​ എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ വ​നം​വ​കു​പ്പ്​ ഫീ​ൽ​ഡ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ജോ​ലി​ക്ര​മം. ഡ്യൂ​ട്ടി ഓ​ഫ്​ ആ​ണ്​ ഇ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ‘സേ​ഫ്​’ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ ഇ​തൊ​ന്നും ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ അ​വ​ധി​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​വ​ർ​ക്കും അ​വ​ധി​യാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ ഫീ​ൽ​ഡ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ കി​ട്ടേ​ണ്ട എ​ല്ലാ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​വ​ർ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ഫീ​ൽ​ഡ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത അ​ദ​ർ ഡ്യൂ​ട്ടി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വ​നം വി​ജി​ല​ൻ​സി​ലും പ​രാ​തി​ക​ളു​ണ്ട്.

    TAGS:Forest Departmentfield dutyTrivandrum News
    News Summary - Field employees have other duties in the office
