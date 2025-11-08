എറണാകുളം -ബംഗളൂരു വന്ദേഭാരത്:​ നിരക്ക്​ ഇങ്ങനെ

എറണാകുളം -ബംഗളൂരു വന്ദേഭാരത്: നിരക്ക് ഇങ്ങനെtext_fields
കൊച്ചി: എറണാകുളത്തുനിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് ചെയർ കാറിന് 1615 രൂപയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയറിന് 2980 രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയാണിത്. മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് (ചെയർകാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർ എന്ന ക്രമത്തിൽ): തൃശൂർ 440, 830; പാലക്കാട് 605, 1145; കോയമ്പത്തൂർ 705, 1340; തിരുപ്പൂർ 790; 1515; ഈറോഡ് 865, 1670; സേലം 965, 1855; കൃഷ്ണരാജപുരം 1600, 2945.
കെ.എസ്.ആർ -ബംഗളൂരുവിൽനിന്ന് 05:10ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ നമ്പർ 26651 വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് 13:50ന് എറണാകുളം ജങ്ഷനിലെത്തും.
സ്റ്റോപ്പുകൾ (എത്തുന്നത്/പുറപ്പെടുന്നത്):
കൃഷ്ണരാജപുരം 05.23 / 05.25
സേലം 08.13 / 08.15
ഈറോഡ് 09.00 / 09.05
തിരുപ്പൂർ 09.45 / 09.47
കോയമ്പത്തൂർ 10.33 / 10.35
പാലക്കാട് 11.28 / 11.30
തൃശൂർ 12.28 / 12.30.
സ്റ്റോപ്പുകൾ (എത്തുന്നത്/പുറപ്പെടുന്നത്):
തൃശൂർ 15.17 / 15.20
പാലക്കാട് 16.35 / 16.37
കോയമ്പത്തൂർ 17.20 / 17.23
തിരുപ്പൂർ 18.03 / 18.05
ഈറോഡ് 18.45 / 18.50
സേലം 19.18 / 19.20
കൃഷ്ണരാജപുരം 22.23 / 22.25
