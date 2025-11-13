Begin typing your search above and press return to search.
    13 Nov 2025 11:58 PM IST
    ഡോ.കെ.എം. അബൂബക്കർ അവാർഡ് ഡോ.കെ.കെ.എൻ. കുറുപ്പിന്

    ഡോ.കെ.എം. അബൂബക്കർ അവാർഡ് ഡോ.കെ.കെ.എൻ. കുറുപ്പിന്
    കെ.​കെ.​എ​ൻ. കു​റു​പ്പ്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഭാ​ഭ അ​റ്റോ​മി​ക് റി​സ​ർ​ച് സെ​ന്റ​ർ (ബി.​എ.​ആ​ർ.​സി) സീ​നി​യ​ർ സ​യ​ന്റി​സ്റ്റും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ച​ക്ഷ​ണ​നും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഇ​ന്ത്യ (സി​ജി) സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി​രു​ന്ന ഡോ.​കെ.​എം. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റു​​ടെ പേ​രി​ൽ ഏ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ഥ​മ അ​വാ​ർ​ഡ് ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ ഡോ. ​കെ.​കെ.​എ​ൻ. കു​റു​പ്പി​ന്.

    ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ അ​വാ​ർ​ഡ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സി​ജി കാ​മ്പ​സി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് സി​ജി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ഫ. കെ.​കെ.​എ​ൻ. കു​റു​പ്പി​ന് പ്ര​ശ​സ്‌​തി ഫ​ല​ക​വും അ​വാ​ർ​ഡും സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    ആറുപേർക്ക്​ ഇൻഫോസിസ് പുരസ്കാരം

    കൊ​ച്ചി: ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലും മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​ൻ​ഫോ​സി​സ് പ്രൈ​സ് ഇ​ൻ​ഫോ​സി​സ് സ​യ​ൻ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ്) പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ മാ​സ​ച്യു​സെ​റ്റ്‌​സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി പ്ര​ഫ​സ​ർ നി​ഖി​ൽ അ​ഗ​ർ​വാ​ൾ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​-​ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സി​ൽ ടൊ​റ​ന്റോ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ അ​സോ. പ്ര​ഫ​സ​ർ സു​ശാ​ന്ത് സ​ച്ച്‌​ദേ​വ, ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സി​ൽ ഷി​ക്കാ​ഗോ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ അ​സോ. പ്ര​ഫ​സ​ർ ആ​ൻ​ഡ്രൂ ഒ​ല്ലെ​റ്റ്, ലൈ​ഫ് സ​യ​ൻ​സി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ബ​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സി​ലെ അ​സോ. പ്ര​ഫ​സ​ർ അ​ഞ്ജ​ന ബ​ദ്രി നാ​രാ​യ​ണ​നും പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി.

    മും​ബൈ ടാ​റ്റ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഫ​ണ്ട​മെ​ന്റ​ൽ റി​സ​ർ​ച്ചി​ലെ അ​സോ. പ്ര​ഫ​സ​ർ സ​ബ്യ​സാ​ചി മു​ഖ​ർ​ജി ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​നും ക​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി​യി​ലെ പ്ര​ഫ​സ​ർ കാ​ർ​ത്തി​ഷ് മ​ന്ദി​റാം ഭൗ​തി​ക​ശാ​സ്ത്രം പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​നും അ​ർ​ഹ​രാ​യി. ല​ക്ഷം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ​ഡോ​ള​റും സ്വ​ർ​ണ​പ്പ​ത​ക്ക​വും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വു​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നം.

