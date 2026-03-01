Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    1 March 2026 11:50 PM IST
    Updated On
    1 March 2026 11:53 PM IST

    പൊതു ആരോഗ്യമേഖലയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തരുത് -പരിഷത്ത്

    ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു
    പൊതു ആരോഗ്യമേഖലയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തരുത് -പരിഷത്ത്
    ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്

    അ​ടി​മാ​ലി: പൊ​തു ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള​ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ക​രു​തി​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ശാ​സ്ത്ര​സാ​ഹി​ത്യ പ​രി​ഷ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ചി​ല സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ മൂ​ല​ധ​ന ശ​ക്തി​ക​ൾ കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ച​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ​ത്. 2023-24 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ​ക്കെ​ത്തി​യ​ത് 11.29 കോ​ടി ആ​ളു​ക​ളാ​ണ്. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഒ​രു​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പ്ര​ധാ​ന ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളും ഇ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തെ​ല്ലാം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് നി​സാ​ര പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ പ​ർ​വ്വ​തീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    1000ത്തോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത യു​ദ്ധ​വി​രു​ദ്ധ റാ​ലി​യും ന​ട​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ഡോ. ​സി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കാ​സ​ർ​കോ​ട് (പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), വി. ​മ​നോ​ജ്കു​മാ​ർ തൃ​ശൂ​ർ- (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), കെ. ​വി​നോ​ദ്കു​മാ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ-(​ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

